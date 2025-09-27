jio and airtel most affordable data packs price under rupees 40 एक्सट्रा डेटा के लिए जियो और एयरटेल के सबसे गजब प्लान, कीमत 40 रुपये से कम
यहां हम आपको जियो और एयरटेल के कुछ बेहद किफायती डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक की कीमत 40 रुपये से कम है। इनमें एक डेटा पैक ऐसा भी है, जो हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर करता है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghSat, 27 Sep 2025 01:50 PM
प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो जियो और एयरटेल के सस्ते डेटा पैक्स आपके लिए ही हैं। यहां हम आपको इन दोनों कंपनियों के कुछ बेहद किफायती डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक की कीमत 40 रुपये से कम है। इनमें एक डेटा पैक ऐसा भी है, जो हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर करता है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 39 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 3जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान तीन दिन की वैलिडिटी के साथ आता है।

जियो का 29 रुपये वाला प्लान

प्लान की वैलिडिटी दो दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 2जीबी डेटा मिलेगा।

जियो का 19 रुपये वाला प्लान

प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा दे रही है। यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है।

एयरटेल का 33 रुपये वाला प्लान

यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 2जीबी डेटा मिलेगा।

एयरटेल का 26 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा मिलेगा।

एयरटेल का 22 रुपये वाला प्लान

इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 1जीबी डेटा मिलेगा।

