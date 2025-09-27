एक्सट्रा डेटा के लिए जियो और एयरटेल के सबसे गजब प्लान, कीमत 40 रुपये से कम

प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो जियो और एयरटेल के सस्ते डेटा पैक्स आपके लिए ही हैं। यहां हम आपको इन दोनों कंपनियों के कुछ बेहद किफायती डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक की कीमत 40 रुपये से कम है। इनमें एक डेटा पैक ऐसा भी है, जो हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर करता है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।