डेटा खत्म होने की टेंशन को करें दूर, जियो और एयरटेल के ₹150 से कम के इन प्लान से करें रिचार्ज

रेग्युलर प्लान में मिलने वाला डेटा अगर हर दिन कम पड़ जाता है, तो जियो और एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त प्लान हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो और एयरटेल के डेटा पैक की। हम आपको यहां इन दोनों कंपनियों के 150 रुपये से कम के डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक को सब्सक्राइब करके आप डेटा खत्म होने की टेंशन को दूर कर सकते हैं।
एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
यह प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा। प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है।
एयरटेल का यह प्लान दो दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।
कंपनी इस प्लान में 7 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। जियो के इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा मिलेगा
कंपनी इस प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा मिलेगा।
जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 5 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा दे रही है।