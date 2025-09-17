jio and airtel data packs under rupees 150 डेटा खत्म होने की टेंशन को करें दूर, जियो और एयरटेल के ₹150 से कम के इन प्लान से करें रिचार्ज
डेटा खत्म होने की टेंशन को करें दूर, जियो और एयरटेल के ₹150 से कम के इन प्लान से करें रिचार्ज

हम आपको यहां इन दोनों कंपनियों के 150 रुपये से कम के डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक को सब्सक्राइब करके आप डेटा खत्म होने की टेंशन को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghWed, 17 Sep 2025 04:18 PM
1/7

रेग्युलर प्लान में मिलने वाला डेटा अगर हर दिन कम पड़ जाता है, तो जियो और एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त प्लान हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो और एयरटेल के डेटा पैक की। हम आपको यहां इन दोनों कंपनियों के 150 रुपये से कम के डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक को सब्सक्राइब करके आप डेटा खत्म होने की टेंशन को दूर कर सकते हैं।

2/7

एयरटेल का 121 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

3/7

एयरटेल का 100 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा। प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है।

4/7

एयरटेल का 99 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान दो दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

5/7

जियो का 139 रुपये वाला प्लान

कंपनी इस प्लान में 7 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। जियो के इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा मिलेगा

6/7

जियो का 100 रुपये वाला प्लान

कंपनी इस प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा मिलेगा।

7/7

जियो का 77 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 5 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा दे रही है।

