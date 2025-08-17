35 रुपये से कम में डेटा ऑफर कर रहे जियो और एयरटेल, 11 रुपये में मिलेगा 10GB

रेग्युलर प्लान में मिलने वाला डेली डेटा कम पड़ जाता है, तो जियो और एयरटेल के पास आपके लिए कुछ बेहद सस्ते डेटा पैक मौजूद हैं। इन डेटा पैक की कीमत 35 रुपये से कम है। इन डेटा पैक में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए केवल डेटा मिलेगा। इनमें कॉलिंग या फ्री एसएमएस बेनिफिट नहीं दिए जा रहे। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।
एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।
यह डेटा पैक भी एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा दे रही है।
एयरटेल का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें सब्सक्राइबर्स को कंपनी 1जीबी डेटा दे रही है।
जियो का यह डेटा पैक दो दिन चलता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
जियो के इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 1जीबी डेटा मिलेगा।
यह प्लान एक घंटे की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 10जीबी डेटा दे रही है।