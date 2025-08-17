jio and airtel data pack under rupees 35 know detail 35 रुपये से कम में डेटा ऑफर कर रहे जियो और एयरटेल, 11 रुपये में मिलेगा 10GB
जियो और एयरटेल के पास आपके लिए कुछ बेहद सस्ते डेटा पैक मौजूद हैं। इन डेटा पैक की कीमत 35 रुपये से कम है। इन डेटा पैक में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए केवल डेटा मिलेगा। सबसे सस्ते डेटा पैक की कीमत 11 रुपये है।

Kumar Prashant SinghSun, 17 Aug 2025 03:26 PM
रेग्युलर प्लान में मिलने वाला डेली डेटा कम पड़ जाता है, तो जियो और एयरटेल के पास आपके लिए कुछ बेहद सस्ते डेटा पैक मौजूद हैं। इन डेटा पैक की कीमत 35 रुपये से कम है। इन डेटा पैक में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए केवल डेटा मिलेगा। इनमें कॉलिंग या फ्री एसएमएस बेनिफिट नहीं दिए जा रहे। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।

एयरटेल का 33 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।

एयरटेल का 26 रुपये वाला प्लान

यह डेटा पैक भी एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा दे रही है।

एयरटेल का 22 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें सब्सक्राइबर्स को कंपनी 1जीबी डेटा दे रही है।

जियो का 29 रुपये वाला प्लान

जियो का यह डेटा पैक दो दिन चलता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

जियो का 19 रुपये वाला प्लान

जियो के इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 1जीबी डेटा मिलेगा।

जियो का 11 रुपये वाला प्लान

यह प्लान एक घंटे की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 10जीबी डेटा दे रही है।

