जियो और एयरटेल के 350 रुपये से कम के सबसे जबर्दस्त प्लान, रोज मिलेगा 2GB तक डेटा

किफायती प्रीपेड प्लान की तलाश रहे हैं, तो जियो और एयरटेल के पास आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन है। यहां हम आपको इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 350 रुपये से कम है। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा के साथ कई शानदार बेनिफिट मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको रोज 1.5जीबी डेटा के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग भी देता है। कंपनी इस प्लान के साथ 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है।
यह प्लान हर दिन 1.5जीबी डेटा ऑफर करता है। इस प्लान की वैलिडिटी एक महीने की है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस मिलेंगे।
एयरटेल के ये दोनों प्लान ऐपल म्यूजिक के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। 349 रुपये वाले प्लान में आपको Perplexity Pro AI का ऐक्सेस भी मिलेगा, जिसकी कीमत 17 हजार रुपये है।
कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। प्लान रोज 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। इसमें जियो टीवी और जियो हॉटस्टार भी दिया जा रहा है।
आपको इस प्लान में एक महीने की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान हर दिन 1.5जीबी डेटा ऑफर करता है। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी दे रही है। यह प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।