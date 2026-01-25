Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स35 रुपये से कम के सबसे शानदार प्लान, जियो और एयरटेल यूजर्स के लिए बेस्ट

35 रुपये से कम के सबसे शानदार प्लान, जियो और एयरटेल यूजर्स के लिए बेस्ट

हम बात कर रहे हैं इन कंपनियों के डेटा ऐड-ऑन पैक्स की। इन पैक को आप रेग्युलर प्लान के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जा रहे डेली डेटा के खत्म होने पर इंटरनेट यूज करने के लिए डेटा ऑफर करते हैं।

Kumar Prashant SinghJan 25, 2026 02:53 pm IST
1/7

35 रुपये से कम के सबसे शानदार प्लान, जियो और एयरटेल यूजर्स के लिए बेस्ट

इंटरनेट यूज करने के लिए कम कीमत में बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो और एयरटेल के पास आपके कुछ जबर्दस्त ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं इन कंपनियों के डेटा ऐड-ऑन पैक्स की। इन पैक को आप रेग्युलर प्लान के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जा रहे डेली डेटा के खत्म होने पर इंटरनेट यूज करने के लिए डेटा ऑफर करते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

2/7

एयरटेल का 33 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।

3/7

एयरटेल का 26 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी भी एक दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा मिलेगा।

4/7

एयरटेल का 22 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको टोटल 1जीबी डेटा मिलेगा।

5/7

जियो का 29 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा देता है। इस प्लान की वैलिडिटी दो दिन है।

6/7

जियो का 19 रुपये वाला प्लान

जियो का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा।

7/7

जियो का 11 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान केवल 1 घंटे की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 10जीबी डेटा मिलेगा।

Jio Airtel Gadgets Hindi News