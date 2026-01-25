35 रुपये से कम के सबसे शानदार प्लान, जियो और एयरटेल यूजर्स के लिए बेस्ट

इंटरनेट यूज करने के लिए कम कीमत में बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो और एयरटेल के पास आपके कुछ जबर्दस्त ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं इन कंपनियों के डेटा ऐड-ऑन पैक्स की। इन पैक को आप रेग्युलर प्लान के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जा रहे डेली डेटा के खत्म होने पर इंटरनेट यूज करने के लिए डेटा ऑफर करते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
यह प्लान 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी भी एक दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा मिलेगा।
कंपनी का यह प्लान 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको टोटल 1जीबी डेटा मिलेगा।
कंपनी का यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा देता है। इस प्लान की वैलिडिटी दो दिन है।
जियो का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा।
जियो का यह प्लान केवल 1 घंटे की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 10जीबी डेटा मिलेगा।