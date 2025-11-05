फुल एंटरटेनमेंट का पूरा जुगाड़, जियो और एयरटेल यूजर्स की हुई मौज, फ्री में देखें ओटीटी

फुल एंटरटेनमेंट का पूरा जुगाड़, जियो और एयरटेल यूजर्स की मौज, फ्री में देखें ओटीटी

फ्री ओटीटी बेनिफिट के साथ आने वाले बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो और एयरटेल के पास आपके लिए कुछ बेस्ट प्लान मौजूद हैं। कंपनी के ये एंटरटेनमेंट प्लान कई सारे ओटीटी बेनिफिट के साथ आते हैं। इनमें आपको डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। साथ ही इन प्लान में कई अडिशनल बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।