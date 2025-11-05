फुल एंटरटेनमेंट का पूरा जुगाड़, जियो और एयरटेल यूजर्स की हुई मौज, फ्री में देखें ओटीटी

Hindustan Hindi News
जियो और एयरटेल के ये एंटरटेनमेंट प्लान कई सारे ओटीटी बेनिफिट के साथ आते हैं। इनमें आपको डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। साथ ही इन प्लान में कई अडिशनल बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghWed, 5 Nov 2025 03:45 PM
फ्री ओटीटी बेनिफिट के साथ आने वाले बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो और एयरटेल के पास आपके लिए कुछ बेस्ट प्लान मौजूद हैं। कंपनी के ये एंटरटेनमेंट प्लान कई सारे ओटीटी बेनिफिट के साथ आते हैं। इनमें आपको डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। साथ ही इन प्लान में कई अडिशनल बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

एयरटेल का 399 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान हर दिन 2.5जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको फ्री कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। यह प्लान जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

एयरटेल का 598 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान 28 दिन चलता है। प्लान में आपको डेली 2जीबी डेटा मिलेगा। इस प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस भी दे रही है। प्लान में आपको नेटफ्लिक्स बेसिक और जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस मिलेगा।

एयरटेल का 398 रुपये वाला प्लान

28 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस देता है। प्लान में कंपनी जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस दे रही है।

जियो का 449 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस दे रही है। यह प्लान जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 समेत कई ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है।

जियो 1029 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। प्लान जियो हॉटस्टार, अमेजन प्राइम लाइट और जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

जियो का 1299 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 84 दिन चलता है। इसमें आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस के साथ आता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स मोबाइल का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

