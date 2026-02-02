जियो और एयरटेल के सबसे धाकड़ डेटा प्लान, फ्री में ओटीटी का भी मजा, कीमत भी कम

इंटरनेट यूज करने टाइम प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो डेटा पैक्स आपके लिए बेस्ट हैं। यहां हम आपको जियो और एयरटेल के कुछ शानदार डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक की खास बात है कि ये ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आते हैं। तो आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।