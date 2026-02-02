जियो और एयरटेल के सबसे धाकड़ डेटा प्लान, फ्री में ओटीटी का भी मजा, कीमत भी कम

इंटरनेट यूज करने टाइम प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो डेटा पैक्स आपके लिए बेस्ट हैं। यहां हम आपको जियो और एयरटेल के कुछ शानदार डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन डेटा पैक की खास बात है कि ये ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आते हैं। तो आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।
एयरटेल का यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 6जीबी डेटा मिलेगा। प्लान एक महीने के लिए जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस देता है।
इस डेटा पैक में आपको 30 दिन की वैलिडिटी और 12जीबी डेटा मिलेगा। प्लान जियो हॉटस्टार और सोनी लिव के साथ 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है।
एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक महीने है। इसमें आपको 1जीबी डेटा मिलेगा। प्लान की खास बात है कि इसमें नेटफ्लिक्स बेसिक का ऐक्सेस दिया जा रहा है।
जियो का यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 5जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस भी मिलेगा।
28 दिन चलने वाले इस प्लान में आपको 10जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में जी5 और सोनी लिव समेत कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दिया जा रहा है।
इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिन की है। इस प्लान में आपको टोटल 15जीबी डेटा मिलेगा। प्लान जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।