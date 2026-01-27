25 से 50 रुपये के बीच के सबसे धांसू प्लान, 39 रुपये में रोज 3GB, 49 रुपये में 25GB डेटा

जियो और एयरटेल के बेहद किफायती इंटरनेट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 25 से 50 रुपये के बीच है। ये डेटा ऐड-ऑन पैक हैं। इन प्लान को आप रेग्युलर अनलिमिटेड प्लान के साथ सब्सक्राइब कर सकते है। ये प्लान आपको डेटा ऑफर करते हैं, जिनका इस्तेमाल आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।