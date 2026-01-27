25 से 50 रुपये के बीच के सबसे धांसू प्लान, 39 रुपये में रोज 3GB, 49 रुपये में 25GB डेटा

जियो और एयरटेल के बेहद किफायती इंटरनेट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 25 से 50 रुपये के बीच है। ये डेटा ऐड-ऑन पैक हैं। इन प्लान को आप रेग्युलर अनलिमिटेड प्लान के साथ सब्सक्राइब कर सकते है। ये प्लान आपको डेटा ऑफर करते हैं, जिनका इस्तेमाल आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
इस प्लान की वैलिडिटी दो दिन है। प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए आपको 2जीबी डेटा मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी तीन दिन है। प्लान मे कंपनी हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 25जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
कंपनी के इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा मिलेगा।
जियो की तरह एयरटेल का यह प्लान भी तीन दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 3जीबी डेटा मिलेगा।
एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी डेटा ऑफर कर रही है।