25 से 50 रुपये के बीच के सबसे धांसू प्लान, 39 रुपये में रोज 3GB, 49 रुपये में 25GB डेटा

इन प्लान को आप रेग्युलर अनलिमिटेड प्लान के साथ सब्सक्राइब कर सकते है। ये प्लान आपको डेटा ऑफर करते हैं, जिनका इस्तेमाल आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर कर सकते हैं।

Kumar Prashant SinghJan 27, 2026 02:53 pm IST
जियो और एयरटेल के बेहद किफायती इंटरनेट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 25 से 50 रुपये के बीच है। ये डेटा ऐड-ऑन पैक हैं। इन प्लान को आप रेग्युलर अनलिमिटेड प्लान के साथ सब्सक्राइब कर सकते है। ये प्लान आपको डेटा ऑफर करते हैं, जिनका इस्तेमाल आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 29 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी दो दिन है। प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए आपको 2जीबी डेटा मिलेगा।

जियो का 39 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी तीन दिन है। प्लान मे कंपनी हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

जियो का 49 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 25जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

एयरटेल का 26 रुपये वाला प्लान

कंपनी के इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा मिलेगा।

एयरटेल का 39 रुपये वाला प्लान

जियो की तरह एयरटेल का यह प्लान भी तीन दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 3जीबी डेटा मिलेगा।

एयरटेल का 49 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

