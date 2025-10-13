एयरटेल और जियो यूजर्स की मौज, अब साल में एक बार कराएं रिचार्ज, इन प्लान ने काम किया आसान

Hindustan Hindi News
जियो और एयरटेल के पोर्टफोलियो में कमाल में ऐनुअल प्लान मौजूद हैं। इन प्लान में आपको 365 दिन की वैलिडिटी के साथ खूब सारा डेटा और कॉलिंग मिलेगी। इनमें ओटीटी वाले प्लान भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant SinghMon, 13 Oct 2025 02:37 PM
बार-बार रिचार्ज से झंझट से छुटकारा चाहते हैं, तो ऐनुअल प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। जियो और एयरटेल के पोर्टफोलियो में कमाल में ऐनुअल प्लान मौजूद हैं। इन प्लान में आपको 365 दिन की वैलिडिटी के साथ खूब सारा डेटा और कॉलिंग मिलेगी। इनमें ओटीटी वाले प्लान भी शामिल हैं। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन ऐनुअल प्लान के बारे में।

जियो का 3599 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 365 दिन चलता है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए आपको रोज 2.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलते हैं।

ओटीटी के साथ जियो स्पेशल ऑफर बेनिफिट

यह प्लान जियो टीवी और जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। प्लान के यूजर्स को जियो गोल्ड पर 2 पर्सेंट एक्सट्रा दिया जा रहा है।

जियो का 3999 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान भी 365 दिन चलता है। इसमें आपको रोज 2.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस दे रही है।

ओटीटी और जियो स्पेशल ऑफर बेनिफिट

इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को जियो गोल्ड पर 2 पर्सेंट एक्सट्रा मिलेगा। प्लान के साथ कंपनी जियो होम का दो महीने के लिए फ्री ट्रायल दे रही है। प्लान में जियो टीवी और जियो हॉटस्टार के साथ फैनकोड भी दिया जा रहा है।

एयरटेल का 3599 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस देता। यह प्लान Perplexity Pro AI का भी फ्री ऐक्सेस देता है।

एयरटेल का 3999 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान भी 365 दिन चलता है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग दे रही है। यह प्लान जियो हॉटस्टार के ऐनुअल फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इस प्लान में भी कंपनी Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस दे रही है।

