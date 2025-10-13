एयरटेल और जियो यूजर्स की मौज, अब साल में एक बार कराएं रिचार्ज, इन प्लान ने काम किया आसान

बार-बार रिचार्ज से झंझट से छुटकारा चाहते हैं, तो ऐनुअल प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। जियो और एयरटेल के पोर्टफोलियो में कमाल में ऐनुअल प्लान मौजूद हैं। इन प्लान में आपको 365 दिन की वैलिडिटी के साथ खूब सारा डेटा और कॉलिंग मिलेगी। इनमें ओटीटी वाले प्लान भी शामिल हैं। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन ऐनुअल प्लान के बारे में।