जियो और एयरटेल के सस्ते प्लान, मिलेगा 150GB तक डेटा, ओटीटी ऐप्स भी फ्री

जियो और एयरटेल के सस्ते प्लान, मिलेगा 150GB तक डेटा, ओटीटी ऐप्स भी प्री

जियो और एयरटेल यूजर्स को प्रीपेड प्लान्स के साथ बेस्ट पोस्टपेड प्लान भी ऑफर कर रहे हैं। आज हम आपको इन कंपनियों के कुछ बेस्ट और अफोर्डेबल फैमिली पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें आप एक रेग्युलर सिम के साथ फैमिली मेंबर्स के लिए अडिशनल सिम भी ले सकते हैं। इनमें आपको 150जीबी तक डेटा और कई सारे ओटीटी ऐप का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। ये प्लान अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।