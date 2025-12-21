यूजर्स की मौज, मोबाइल रिचार्ज पर 20GB तक एक्सट्रा डेटा फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग भी

जियो अपने यूजर्स को लुभाने के लिए जबर्दस्त बेनिफिट वाले प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप ऐसे प्लान्स की तलाश में हैं, जिनमें आपको एक्सट्रा डेटा मिले, तो भी जियो के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। हम आपको यहां जियो के उन बेहतरीन प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपको 20जीबी तक एक्सट्रा डेटा मिलेगा। इन प्लान में आपको कई जबर्दस्त अडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।