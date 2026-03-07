11 रुपये में 10GB डेटा, गजब हैं जियो, एयरटेल और Vi के ये प्लान, सबकी कीमत 30 रुपये से कम

जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहे हैं। वहीं, अगर रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेटा के दिन खत्म होने से पहले ही ओवर हो जाने से परेशान हैं, तो इन कंपनियों के पास आपके लिए कुछ बेहद सस्ते प्लान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं इन कंपनियों के डेटा पैक की। जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया यूजर्स को कई सारे डेटा पैक ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हम आपको इनके 30 रुपये से कम के कुछ जबर्दस्त डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
कंपनी का यह प्लान केवल एक घंटे की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 10जीबी डेटा मिलेगा।
जियो का यह डेटा पैक दो दिन चलता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
कंपनी का यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा मिलेगा।
एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी भी एक दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
वोडा के इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। (फोटो: फ्रीपिक)
वोडा का यह प्लान भी एक दिन चलता है। इसमें कंपनी सब्सक्राइबर्स को इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा दे रही है।