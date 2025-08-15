279 रुपये शुरुआती कीमत में पांच पैसा वसूल प्लान, इनमें Netflix, JioHotstar दोनों फ्री

यह प्लान 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। यह एक डेटा प्लान है और इस प्लान में ग्राहकों को कुल 1GB डेटा ही मिलता है। प्लान में मिलने वाले एडिशनल बेनिफिट्स में नेटफ्लिक्स बेसिक, जियोहॉटस्टार सुपर, जी5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन्स के साथ एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम का फ्री एक्सेस शामिल है।
यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स, नेटफ्लिक्स बेसिक, जियोहॉटस्टार सुपर, जी5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन्स के साथ एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम का फ्री एक्सेस मिलता है।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स, परफ्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन के साथ नेटफ्लिक्स बेसिक, जियोहॉटस्टार सुपर, जी5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन्स के साथ एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम का फ्री एक्सेस मिलता है।
यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो टीवी, जियो एआई क्लाउड के साथ-साथ नेटफ्लिक्स (मोबाइल) और जियोहॉटस्टार (मोबाइल) सब्सकिप्शन शामिल है।
यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो टीवी, जियो एआई क्लाउड के साथ-साथ नेटफ्लिक्स (मोबाइल) और जियोहॉटस्टार (मोबाइल) सब्सकिप्शन शामिल है।