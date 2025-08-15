279 रुपये शुरुआती कीमत में पांच पैसा वसूल प्लान, इनमें Netflix, JioHotstar दोनों फ्री

एयरटेल का 598 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स, परफ्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन के साथ नेटफ्लिक्स बेसिक, जियोहॉटस्टार सुपर, जी5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन्स के साथ एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम का फ्री एक्सेस मिलता है।