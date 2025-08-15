jio airtel users get netflix and jiohotstar both free with these plans 279 रुपये शुरुआती कीमत में पांच पैसा वसूल प्लान, इनमें Netflix, JioHotstar दोनों फ्री
Netfilx और JioHotstar दोनों का सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो भी एकदम FREE में, तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको ऐसे प्लान्स बता रहे हैं, जिनमें ये दोनों सब्सक्रिप्शन्स मुफ्त मिलते हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता 279 रुपये का प्लान है। देखें पूरी लिस्ट...

Arpit SoniFri, 15 Aug 2025 08:15 PM
1/5

एयरटेल का 279 रुपये का प्लान

यह प्लान 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। यह एक डेटा प्लान है और इस प्लान में ग्राहकों को कुल 1GB डेटा ही मिलता है। प्लान में मिलने वाले एडिशनल बेनिफिट्स में नेटफ्लिक्स बेसिक, जियोहॉटस्टार सुपर, जी5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन्स के साथ एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम का फ्री एक्सेस शामिल है।

2/5

एयरटेल का 1729 रुपये का प्लान

यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स, नेटफ्लिक्स बेसिक, जियोहॉटस्टार सुपर, जी5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन्स के साथ एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम का फ्री एक्सेस मिलता है।

3/5

एयरटेल का 598 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स, परफ्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन के साथ नेटफ्लिक्स बेसिक, जियोहॉटस्टार सुपर, जी5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन्स के साथ एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम का फ्री एक्सेस मिलता है।

4/5

जियो का 1299 रुपये का प्लान

यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो टीवी, जियो एआई क्लाउड के साथ-साथ नेटफ्लिक्स (मोबाइल) और जियोहॉटस्टार (मोबाइल) सब्सकिप्शन शामिल है।

5/5

जियो का 1799 रुपये का प्लान

यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो टीवी, जियो एआई क्लाउड के साथ-साथ नेटफ्लिक्स (मोबाइल) और जियोहॉटस्टार (मोबाइल) सब्सकिप्शन शामिल है।

