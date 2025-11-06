डेली 2.5GB डेटा वाले सबसे सस्ते प्लान्स, 30 दिन चलेगा ₹225 का रिचार्ज, देखें लिस्ट

बीएसएनएल ने अपनी सिल्वर जुबली के मौके पर लॉन्च किया है। 225 रुपये का यह प्लान पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में कुल 75GB डेटा मिलेगा।
एयरटेल का 399 रुपये का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में कुल 70GB डेटा मिलेगा। प्लान में जियोहॉटस्टार (मोबाइल) सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल है।
एयरटेल का 409 रुपये का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को 5 रुपये का टॉकटाइम, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में कुल 70GB डेटा मिलेगा। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम (20+ OTTS) सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
जियो का 399 रुपये का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में कुल 70GB डेटा मिलेगा। प्लान में जियो स्पेशल ऑफर के तहत जियोहॉटस्टार (मोबाइल/टीवी) सब्सक्रिप्शन, जियो होम का फ्री ट्रायल 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो का फ्री एक्सेस और अनलिमिटेड 5G डेटा जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
वीआई का 469 रुपये का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में कुल 70GB डेटा मिलेगा। प्लान में जियोहॉटस्टार (मोबाइल) सब्सक्रिप्शन, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।