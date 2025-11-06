डेली 2.5GB डेटा वाले सबसे सस्ते प्लान्स, 30 दिन चलेगा ₹225 का रिचार्ज, देखें लिस्ट

4. जियो का 399 रुपये का प्रीपेड प्लान

जियो का 399 रुपये का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में कुल 70GB डेटा मिलेगा। प्लान में जियो स्पेशल ऑफर के तहत जियोहॉटस्टार (मोबाइल/टीवी) सब्सक्रिप्शन, जियो होम का फ्री ट्रायल 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो का फ्री एक्सेस और अनलिमिटेड 5G डेटा जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।