केवल ₹345 से शुरू! 60 दिन वैलिडिटी वाले ये 5 Plans, रोज लें FREE कॉलिंग और डेटा का मज़ा, देखें List

BSNL का ₹345 वाला प्लान

BSNL हमेशा से बजट फ्रेंडली प्लान्स के लिए जाना जाता है। इसका ₹345 वाला पैक उन यूजर्स के लिए है जो कम पैसे में लंबी वैलिडिटी चाहते हैं। इस पैक में आपको 60 दिन की वैलिडिटी मिलती है, यानी लगभग 2 महीने तक बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट से छुटकारा। इसमें आपको हर दिन 1GB डेटा मिलता है, जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, ऑनलाइन पेमेंट्स, चैटिंग और हल्की-फुल्की वीडियो देखने के लिए पर्याप्त है। साथ ही इसमें अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और रोज़ाना 100 SMS का फायदा भी शामिल है। पैक आपके लिए रोज़ाना सिर्फ ₹5.75 में पड़ता है।