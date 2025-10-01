केवल ₹345 से शुरू! 60 दिन वैलिडिटी वाले ये 5 Plans, रोज लें FREE कॉलिंग और डेटा का मज़ा, देखें List

अगर आप बार-बार रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम पैसों में आपका प्लान लगभग 2 महीने तक चले, तो जियो, एयरटेल और बीएसएनएल के ये ऑफर्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। इनकी शुरुआत सिर्फ 345 रुपए से होती है, यानी रोज़ाना 6 रुपये से भी कम में अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग का आनंद ले पाएंगे। देखें लिस्ट:
BSNL हमेशा से बजट फ्रेंडली प्लान्स के लिए जाना जाता है। इसका ₹345 वाला पैक उन यूजर्स के लिए है जो कम पैसे में लंबी वैलिडिटी चाहते हैं। इस पैक में आपको 60 दिन की वैलिडिटी मिलती है, यानी लगभग 2 महीने तक बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट से छुटकारा। इसमें आपको हर दिन 1GB डेटा मिलता है, जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, ऑनलाइन पेमेंट्स, चैटिंग और हल्की-फुल्की वीडियो देखने के लिए पर्याप्त है। साथ ही इसमें अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और रोज़ाना 100 SMS का फायदा भी शामिल है। पैक आपके लिए रोज़ाना सिर्फ ₹5.75 में पड़ता है।
Airtel उन लोगों के लिए अच्छे विकल्प देता है जिन्हें डेटा की जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है। इसका ₹649 वाला पैक 56 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस दौरान आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS का फायदा मिलता है। डेटा की बात करें तो Airtel इस प्लान में यूजर्स को रोज़ाना 2GB डेटा देता है। यह पैक उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो ऑनलाइन क्लासेस, OTT प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग या रोज़ाना वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं।
BSNL का एक और शानदार पैक ₹347 का है। इसमें भी आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको रोज़ाना 2GB डेटा दिया जाता है। इसके साथ-साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन भी मिलते हैं। अगर आप भारी डेटा यूजर हैं और चाहते हैं कि पैक की कीमत बहुत ज्यादा भी न हो, तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
Jio का ₹579 वाला प्रीपेड पैक उन लोगों के लिए है जो डेटा और साथ में Jio ऐप्स के बेनिफिट्स भी चाहते हैं। इस पैक में आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसमें रोज़ाना 1.5GB डेटा मिलता है। साथ ही इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन और JioTV, JioCinema, JioCloud जैसे ऐप्स का फ्री एक्सेस भी शामिल है। यानी आपके मनोरंजन से लेकर कम्युनिकेशन तक सब कुछ कवर हो जाता है। इस प्लान का औसत खर्च लगभग ₹10 प्रतिदिन पड़ता है।
Airtel का ₹619 वाला पैक उन यूजर्स के लिए है जो चाहते हैं कि प्लान पूरे 60 दिन चले। इसमें आपको हर दिन 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। इस पैक का फायदा यह है कि यह लगभग 2 महीने तक चलता है, यानी आपको बार-बार रिचार्ज की टेंशन नहीं रहती।