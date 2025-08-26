ये हैं Jio, Airtel, BSNL के सबसे सस्ते 30 दिन वाले Plans; रोज 3GB तक डेटा, Unlimited कॉलिंग, खर्च ₹10, देखें List

Jio 299 रुपये वाले प्लान के फायदे

Reliance Jio का 299 रुपये वाला प्लान उन यूजर्स के लिए एकदम सही है जिन्हें ज्यादा डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग दोनों चाहिए। इस पैक में आपको 28 दिन की वैधता मिलती है और रोजाना 1.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। यानी पूरे प्लान में कुल 42GB इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, रोजाना 100 SMS फ्री मिलते हैं। Jio अपने यूजर्स को इस पैक के साथ JioTV और JioCloud जैसे ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देता है।