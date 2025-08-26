Jio Airtel BSNL cheapest 30 Day plans under 300 rupees get 3GB data daily unlimited calling SMS check full list now ये हैं Jio, Airtel, BSNL के सबसे सस्ते 30 दिन वाले Plans; रोज 3GB तक डेटा, Unlimited कॉलिंग, खर्च ₹10, देखें List
जियो और एयरटेल ने हाल ही में अपने प्लान्स को महंगा कर दिया है। ऐसे अगर आप अभी 300 रुपये से कम में अपने फोन को 30 दिन तक रिचार्ज करना चाहते हैं तो देखें ये स्पेशल लिस्ट। जिसमें हम Jio, Airtel और BSNL के सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान्स की पूरी लिस्ट देखें।

Himani GuptaTue, 26 Aug 2025 01:35 PM
जियो और एयरटेल के 1GB डेटा वाले प्लान्स को बंद करने के बाद अब यूजर्स के पास 300 रुपये से कम में रिचार्ज करने वाले काफी कम प्लान्स के ऑप्शन बचें हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने फोन को पूरे महीने के लिए सस्ते में रिचार्ज करना चाहते हैं तो देखें जियो, एयरटेल, बीएसएनएल के प्लान्स की लिस्ट:

सस्ते में मिलेंगे सभी फीचर्स

इन प्लान्स में आपको रोजाना 3GB तक हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और फ्री SMS जैसी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं। यानी कम पैसों में आपको सब कुछ एक ही पैक में मिल रहा है – इंटरनेट, कॉलिंग और मैसेजिंग। इतना ही नहीं, इन प्लान्स में कई बार आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे फ्री OTT सब्सक्रिप्शन या ऐप्स तक की सुविधा भी मिल जाती है।

देखें सभी प्लान्स की कीमत

Jio, Airtel और BSNL के जिन प्लान्स की हम यहां बात कर रहे हैं उनकी कीमत 299 रुपये है। लेकिन इन सभी प्लान्स में मिलने वाले बेनेफिट्स अलग-अलग हैं। तो आइए देखिए किस प्लान में क्या मिलेगा फायदा:

Jio 299 रुपये वाले प्लान के फायदे

Reliance Jio का 299 रुपये वाला प्लान उन यूजर्स के लिए एकदम सही है जिन्हें ज्यादा डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग दोनों चाहिए। इस पैक में आपको 28 दिन की वैधता मिलती है और रोजाना 1.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। यानी पूरे प्लान में कुल 42GB इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, रोजाना 100 SMS फ्री मिलते हैं। Jio अपने यूजर्स को इस पैक के साथ JioTV और JioCloud जैसे ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देता है।

Airtel का 299 रुपये वाला प्लान

Airtel के 299 रुपये वाले प्लान में भी 28 दिन की वैधता है और इसमें यूजर्स को 1GB डेटा रोजाना मिलता है। यानी पूरे प्लान में आप 28GB हाई-स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। कॉलिंग की बात करें तो इस पैक में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग उपलब्ध है।

Airtel 299 रुपये प्लान के अन्य बेनिफिट

इसके अलावा, रोजाना 100 SMS फ्री मिलते हैं। Airtel अपने प्रीपेड यूज़र्स को इस पैक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देता है, जैसे Airtel Xstream App का एक्सेस, Wynk Music पर फ्री म्यूजिक और Apollo 24/7 Circle पर हेल्थकेयर बेनिफिट्स।

BSNL का 299 रुपये वाला प्लान

BSNL का 299 रुपये वाला प्रीपेड प्लान बाकी कंपनियों की तुलना में ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी माना जाता है, क्योंकि इसमें डेटा और कॉलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। इस पैक में यूजर्स को 30 दिन की वैधता मिलती है, यानी पूरा एक महीना।

BSNL 299 रुपये प्लान के अन्य फायदे

BSNL के इस प्लान में रोजाना 3GB डेटा दिया जाता है, जिसका मतलब हुआ कि पूरे प्लान में आप 90GB हाई-स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। कॉलिंग की बात करें तो इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही रोजाना 100 SMS फ्री मिलते हैं। BSNL यूज़र्स को इस पैक के साथ BSNL Tunes और Selfcare App जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स का फायदा भी मिलता है।

