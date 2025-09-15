jio airtel and vi prepaid plans under rupees 100 जियो, एयरटेल और Vi के इन प्लान में मिलेगा 20GB तक डेटा, कीमत 100 रुपये से कम
जियो, एयरटेल और Vi के इन प्लान में मिलेगा 20GB तक डेटा, कीमत 100 रुपये से कम

यहां हम आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के कुछ ऐसे प्रीपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है। इनमें कॉलिंग वाले प्लान्स के साथ डेटा पैक भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant SinghMon, 15 Sep 2025 04:00 PM
बेहद सस्ते प्रीपेड प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। यहां हम आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के कुछ ऐसे प्रीपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है। इनमें कॉलिंग वाले प्लान्स के साथ डेटा पैक भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं 100 रुपये से कम की कीमत में आने वाले इन धांसू प्लान्स के बारे में।

जियो का 91 रुपये वाला प्लान

यह प्लान जियो फोन यूजर्स के लिए है। इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। प्लान में कंपनी हर दिन 0.1जीबी डेटा के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा दे रही है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और 50 फ्री एसएमएस के साथ आता है। प्लान जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है।

जियो का 77 रुपये वाला प्लान

यह जियो का क्रिकेट डेटा पैक है। इस प्लान की वैलिडिटी 5 दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी सोनी लिव का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।

एयरटेल का 99 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह एक डेटा पैक है। इसकी वैलिडिटी 2 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 20जीबी डेटा मिलेगा। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड घट कर 64Kbps की हो जाएगी।

एयरटेल का 77 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी 7 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 5जीबी डेटा मिलेगा।

वोडाफोन-आइडिया का 95 रुपये वाला प्लान

यह वोडाफोन-आइडिया का डेटा पैक है। इसमें आपको 14 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। प्लान 4जीबी डेटा ऑफर करता है। प्लान में कंपनी 28 दिन के लिए सोनी लिव मोबाइल का फ्री ऐक्सेस दे रही है। (फोटो: फ्रीपिक)

वोडाफोन-आइडिया का 49 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी डेटा ऑफर कर रही है। (फोटो: फ्रीपिक)

