जियो, एयरटेल और Vi के इन प्लान में मिलेगा 20GB तक डेटा, कीमत 100 रुपये से कम

बेहद सस्ते प्रीपेड प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। यहां हम आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के कुछ ऐसे प्रीपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है। इनमें कॉलिंग वाले प्लान्स के साथ डेटा पैक भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं 100 रुपये से कम की कीमत में आने वाले इन धांसू प्लान्स के बारे में।