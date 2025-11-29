Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सजियो, एयरटेल और Vi यूजर्स के लिए सबसे धाकड़ प्लान्स, कीमत 40 रुपये से कम

जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स के लिए सबसे धाकड़ प्लान्स, कीमत 40 रुपये से कम

अगर आप एक ऐसे किफायती प्लान की तलाश में हैं, जो रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर काम आए, तो हम आपको कुछ तगड़े ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। जियो, एयरटेल और Vi के ये प्लान 40 रुपये से कम के हैं।

Kumar Prashant SinghSat, 29 Nov 2025 01:31 PM
1/8

जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स के लिए सबसे धाकड़ प्लान्स, कीमत 40 रुपये से कम

टेलिकॉम कंपनियां यूजर्स को कई सारे बेस्ट प्लान्स ऑफर कर रही हैं। वहीं, अगर आप एक ऐसे किफायती प्लान की तलाश में हैं, जो रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर काम आए, तो हम आपको कुछ तगड़े ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के ये प्लान 40 रुपये से कम के हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

2/8

जियो का 39 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी तीन दिन की है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 3जीबी डेटा मिलेगा।

3/8

जियो का 29 रुपये वाला प्लान

यह प्लान दो दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा दे रही है।

4/8

जियो का 19 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा।

5/8

वोडा का 33 रुपये वाला प्लान

इस डेटा पैक की वैलिडिटी दो दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।

6/8

वोडा का 26 रुपये वाला प्लान

वोडा का यह प्लान एक दिन चलता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा दे रही है। (Photo: Freepik)

7/8

एयरटेल का 33 रुपये वाला प्लान

यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।

8/8

एयरटेल का 26 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा दे रही है।

Jio Airtel Vodafone Idea