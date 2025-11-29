जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स के लिए सबसे धाकड़ प्लान्स, कीमत 40 रुपये से कम

टेलिकॉम कंपनियां यूजर्स को कई सारे बेस्ट प्लान्स ऑफर कर रही हैं। वहीं, अगर आप एक ऐसे किफायती प्लान की तलाश में हैं, जो रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर काम आए, तो हम आपको कुछ तगड़े ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के ये प्लान 40 रुपये से कम के हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।