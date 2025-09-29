jio airtel and Vi Best plans under rupees 200 offering data and calling जियो, एयरटेल और Vi के इन प्लान ने कराई मौज, 200 रुपये से कम में कमाल के फायदे
इन प्लान की कीमत 200 रुपये से कम हैं। प्लान्स की लिस्ट में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा ऑफर करने वाले प्लान्स के अलावा डेटा पैक्स भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन प्लान्स के बारे में।

Kumar Prashant SinghMon, 29 Sep 2025 03:59 PM
सस्ते प्रीपेड प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 200 रुपये से कम हैं। प्लान्स की लिस्ट में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा ऑफर करने वाले प्लान्स के अलावा डेटा पैक्स भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन प्लान्स के बारे में।

जियो का 198 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन की है। कंपनी इस प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और जियो टीवी का ऐक्सेस भी मिलेगा।

जियो का 175 रुपये वाला प्लान

यह जियो का एक डेटा पैक है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 10जीबी डेटा मिलेगा। प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें आपको जियो टीवी के साथ 10 ओटीटी ऐप का ऐक्सेसस मिलेगा।

एयरटेल का 199 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस मिलेंगे। प्लान डेली 2जीबी डेटा ऑफर करता है। यह Perplexity Pro AI के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

एयरटेल का 181 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 15जीबी डेटा मिलेगा। प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस भी देता है।

वोडाफोन-आइडिया का 199 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। (Photo: Freepik)

वोडाफोन-आइडिया का 175 रुपये वाला प्लान

यह एक डेटा पैक है। प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए 10जीबी डेटा देता है। प्लान में आपको जी5 और सोनी लिव जैसे ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। (Photo: freepik)

