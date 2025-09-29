जियो, एयरटेल और Vi के इन प्लान ने कराई मौज, 200 रुपये से कम में कमाल के फायदे

सस्ते प्रीपेड प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 200 रुपये से कम हैं। प्लान्स की लिस्ट में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा ऑफर करने वाले प्लान्स के अलावा डेटा पैक्स भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन प्लान्स के बारे में।
जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन की है। कंपनी इस प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और जियो टीवी का ऐक्सेस भी मिलेगा।
यह जियो का एक डेटा पैक है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 10जीबी डेटा मिलेगा। प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें आपको जियो टीवी के साथ 10 ओटीटी ऐप का ऐक्सेसस मिलेगा।
एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस मिलेंगे। प्लान डेली 2जीबी डेटा ऑफर करता है। यह Perplexity Pro AI के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
एयरटेल का यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 15जीबी डेटा मिलेगा। प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस भी देता है।
यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। (Photo: Freepik)
यह एक डेटा पैक है। प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए 10जीबी डेटा देता है। प्लान में आपको जी5 और सोनी लिव जैसे ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। (Photo: freepik)