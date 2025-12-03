इंटरनेट चलाने के लिए जियो, एयरटेल और Vi के बेस्ट प्लान्स, किफायती दाम में 100GB तक डेटा

जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स के लिए बेस्ट प्लान्स, किफायती दाम में 100GB तक डेटा

रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जाने वाले डेटा अगर जल्दी खत्म हो जाता है, तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त डेटा पैक हैं। इन डेटा पैक में आपको 100जीबी तक के डेटा मिलेगा। इन डेटा पैक की कीमत 500 रुपये से कम है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन कंपनियों के डेटा पैक के बारे में।