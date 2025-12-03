इंटरनेट चलाने के लिए जियो, एयरटेल और Vi के बेस्ट प्लान्स, किफायती दाम में 100GB तक डेटा

रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जाने वाले डेटा अगर जल्दी खत्म हो जाता है, तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त डेटा पैक हैं। इन डेटा पैक में आपको 100जीबी तक के डेटा मिलेगा। इन डेटा पैक की कीमत 500 रुपये से कम है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन कंपनियों के डेटा पैक के बारे में।
जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 50जीबी डेटा दे रही है।
जियो का यह प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 40जीबी डेटा मिलेगा।
जियो का यह डेटा ओनली पैक 30 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 30जीबी डेटा मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 30जीबी डेटा दे रही है।
इस प्लान में आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। प्लान 12जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें कंपनी 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है।
वोडाफोन-आइडिया के इस डेटा पैक की वैलिडिटी 56 दिन है। इसमें कंरनी इंटरनेट यूज करने के लिए 100जीबी डेटा ऑफर कर रही है।