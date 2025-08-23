jio airtel and vi all prepaid plan under rs 250 check list 250 रुपये से कम में 11 पैसा वसूल रिचार्ज, फ्री कॉल्स, 33GB तक डेटा और JioHotstar भी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स250 रुपये से कम में 11 पैसा वसूल रिचार्ज, फ्री कॉल्स, 33GB तक डेटा और JioHotstar भी

250 रुपये से कम में 11 पैसा वसूल रिचार्ज, फ्री कॉल्स, 33GB तक डेटा और JioHotstar भी

हाल ही में Jio और Airtel दोनों ही कंपनियों ने अपने 249 रुपये का प्लान बंद कर ग्राहकों को झटका दिया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे प्लान्स हैं, जो 250 रुपये से कम में मिल रहे हैं। यहां हमने Jio, Airtel और Vi के ऐसे सभी प्लान्स की लिस्ट। लिस्ट में हमने डेटा पैक को शामिल नहीं किया है।

Arpit SoniSat, 23 Aug 2025 07:29 PM
1/11

एयरटेल का 189 रुपये का प्लान

यह प्लान 21 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और केवल 1GB डेटा मिलता है। अगर आपको डेटा की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल कॉलिंग और एसएमएस चाहिए, तो इस प्लान पर विचार किया जा सकता है। प्लान में परफ्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन शामिल है।

2/11

एयरटेल का 199 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और केवल 2GB डेटा मिलता है। अगर आपको डेटा की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल कॉलिंग और एसएमएस चाहिए, तो इस प्लान पर विचार किया जा सकता है। प्लान में स्पैम कॉल और एसएमएस अलर्ट, परफ्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन और एक्सट्रीम ऐप का एक्सेस जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

3/11

एयरटेल का 219 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और केवल 3GB डेटा मिलता है। अगर आपको डेटा की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल कॉलिंग और एसएमएस चाहिए, तो इस प्लान पर विचार किया जा सकता है। प्लान में स्पैम कॉल और एसएमएस अलर्ट, परफ्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन और एक्सट्रीम ऐप का एक्सेस जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

4/11

जियो का 198 रुपये का प्लान

यह प्लान 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा (यानी कुल 28GB डेटा) मिलता है। अच्छी बात यह है कि इस प्लान के ग्राहक अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए भी एलिजिबल है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है।

5/11

जियो का 239 रुपये का प्लान

यह प्लान 22 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 1.5GB डेटा (यानी कुल 33GB डेटा) मिलता है। इस प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है।

6/11

वीआई का 189 रुपये का प्लान

यह प्लान 26 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस और केवल 1GB डेटा मिलता है।

7/11

वीआई का 199 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस और केवल 2GB डेटा मिलता है।

8/11

वीआई का 209 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस और केवल 2GB डेटा मिलता है। प्लान में 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलरट्यून्स मिलती हैं।

9/11

वीआई का 218 रुपये का प्लान

यह प्लान 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस और केवल 3GB डेटा मिलता है।

10/11

वीआई का 239 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस और केवल 2GB डेटा मिलता है। इस प्लान के साथ 1 महीने के लिए फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

11/11

वीआई का 249 रुपये का प्लान

यह प्लान 24 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 1GB डेटा (यानी कुल 24GB डेटा) मिलता है।

Gadgets Hindi News Airtel Jio Vodafone Idea