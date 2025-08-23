250 रुपये से कम में 11 पैसा वसूल रिचार्ज, फ्री कॉल्स, 33GB तक डेटा और JioHotstar भी

एयरटेल का 199 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और केवल 2GB डेटा मिलता है। अगर आपको डेटा की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल कॉलिंग और एसएमएस चाहिए, तो इस प्लान पर विचार किया जा सकता है। प्लान में स्पैम कॉल और एसएमएस अलर्ट, परफ्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन और एक्सट्रीम ऐप का एक्सेस जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।