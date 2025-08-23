250 रुपये से कम में 11 पैसा वसूल रिचार्ज, फ्री कॉल्स, 33GB तक डेटा और JioHotstar भी

यह प्लान 21 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और केवल 1GB डेटा मिलता है। अगर आपको डेटा की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल कॉलिंग और एसएमएस चाहिए, तो इस प्लान पर विचार किया जा सकता है। प्लान में परफ्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन शामिल है।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और केवल 2GB डेटा मिलता है। अगर आपको डेटा की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल कॉलिंग और एसएमएस चाहिए, तो इस प्लान पर विचार किया जा सकता है। प्लान में स्पैम कॉल और एसएमएस अलर्ट, परफ्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन और एक्सट्रीम ऐप का एक्सेस जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और केवल 3GB डेटा मिलता है। अगर आपको डेटा की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल कॉलिंग और एसएमएस चाहिए, तो इस प्लान पर विचार किया जा सकता है। प्लान में स्पैम कॉल और एसएमएस अलर्ट, परफ्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन और एक्सट्रीम ऐप का एक्सेस जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
यह प्लान 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा (यानी कुल 28GB डेटा) मिलता है। अच्छी बात यह है कि इस प्लान के ग्राहक अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए भी एलिजिबल है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है।
यह प्लान 22 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 1.5GB डेटा (यानी कुल 33GB डेटा) मिलता है। इस प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है।
यह प्लान 26 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस और केवल 1GB डेटा मिलता है।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस और केवल 2GB डेटा मिलता है।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस और केवल 2GB डेटा मिलता है। प्लान में 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलरट्यून्स मिलती हैं।
यह प्लान 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस और केवल 3GB डेटा मिलता है।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस और केवल 2GB डेटा मिलता है। इस प्लान के साथ 1 महीने के लिए फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।
यह प्लान 24 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 1GB डेटा (यानी कुल 24GB डेटा) मिलता है।