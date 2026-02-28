90 दिन बाद कराएं मोबाइल रिचार्ज, 20GB एक्सट्रा डेटा फ्री, 2000GB स्टोरेज और कॉलिंग भी

जियो का सिम यूज करते हैं, तो हम आपको कंपनी के एक जबर्दस्त प्लान के बारे में बता रहे हैं। हम जियो के जिस प्लान की बात कर रहे हैं, वह 899 रुपये का आता है। इस प्लान में आपको बिना किसी अडिशनल चार्ज 20जीबी एक्सट्रा डेटा फ्री मिलेगा। साथ ही कंपनी इस प्लान में 2000जीबी क्लाउड स्टोरेज भी दे रही है, जो 35100 रुपये के फ्री गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। आइए डीटेल में जानते हैं जियो के 90 दिन की वैलिडिटी वाले इस धांसू प्लान के बारे में।