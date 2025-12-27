Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स450 रुपये से कम में 10 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, कॉलिंग और अनलिमिटेड 5G डेटा भी

450 रुपये से कम में 10 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, कॉलिंग और अनलिमिटेड 5G डेटा भी

जियो के पास आपके लिए एक तगड़ा प्लान है। हम बात कर रहे हैं, जियो के 445 रुपये वाले प्लान की। यह 10 से ज्यादा ओटीटी ऐप के फ्री ऐक्सेस और गूगल जेमिनी प्रो प्लान के सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। आइए जानते हैं डीटेल

Kumar Prashant SinghDec 27, 2025 12:19 pm IST
1/7

450 रुपये से कम में 10 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, कॉलिंग और अनलिमिटेड 5G डेटा भी

जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रही है। वहीं, अगर आप 500 रुपये से कम में बेस्ट बेनिफिट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो कंपनी के पोर्टफोलियो में आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं, जियो के 445 रुपये वाले प्लान की। यह 10 से ज्यादा ओटीटी ऐप के फ्री ऐक्सेस और गूगल जेमिनी प्रो प्लान के सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। इसमें हर दिन 2जीबी डेटा भी दिया जा रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।

2/7

वैलिडिटी और डेटा

कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी के हिसाब से टोटल 56जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है।

3/7

फ्री कॉलिंग और एसएमएस

कंपनी का यह प्लान देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। इसमें आपको रोज 100 फ्री एसएनएस भी मिलेंगे।

4/7

जियो फाइनेंस और जियो एआई क्लाउड बेनिफिट

प्लान को सब्सक्राइब करने वाले यूजर्स को जियो गोल्ड पर 1 पर्सेंट एक्सट्रा मिलेगा। साथ ही जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी फ्री स्टोरेज भी दिया जा रहा है।

5/7

गूगल जेमिनी प्रो फ्री

प्लान के साथ जियो गूगल जेमिनी प्रो प्लान का 18 महीने वाला सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है। इसकी कीमत 35100 रुपये है। यह 18 साल और इससे ऊपर की उम्र वाले यूजर्स के लिए है।

6/7

10 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री

जियो का यह प्लान सोनी लिव, जी5 और लायन्स गेट प्ले समेत 10 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। खास बात है कि कंपनी प्लान में जियो हॉटस्टार का भी ऐक्सेस दे रही है।

7/7

जियो होम का फ्री ट्रायल

कंपनी इस प्लान के साथ नए कनेक्शन पर जियो होम का दो महीने के लिए फ्री ट्रायल दे रही है।

Gadgets Hindi News Jio