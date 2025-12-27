450 रुपये से कम में 10 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, कॉलिंग और अनलिमिटेड 5G डेटा भी

जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रही है। वहीं, अगर आप 500 रुपये से कम में बेस्ट बेनिफिट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो कंपनी के पोर्टफोलियो में आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। हम बात कर रहे हैं, जियो के 445 रुपये वाले प्लान की। यह 10 से ज्यादा ओटीटी ऐप के फ्री ऐक्सेस और गूगल जेमिनी प्रो प्लान के सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। इसमें हर दिन 2जीबी डेटा भी दिया जा रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।