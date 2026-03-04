39 रुपये के प्लान में रोज 3GB और 45 रुपये में टोटल 25GB डेटा, गजब हैं जियो के ये सस्ते प्लान

इंटरनेट यूज करने के लिए बेस्ट ऐड-ऑन डेटा पैक तलाश रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन मौजूद हैं। यहां हम आपको जियो के 80 रुपये से कम के कुछ बेस्ट डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इनमें एक 39 रुपये का पैक है, जो हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर करता है। साथ ही एक डेटा पैक ऐसा भी है, जो सोनी लिव का फ्री ऐक्सेस देता है। आइए डीटेल में जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।