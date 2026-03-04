39 रुपये के प्लान में रोज 3GB और 45 रुपये में टोटल 25GB डेटा, गजब हैं जियो के ये सस्ते प्लान

इंटरनेट यूज करने के लिए बेस्ट ऐड-ऑन डेटा पैक तलाश रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन मौजूद हैं। यहां हम आपको जियो के 80 रुपये से कम के कुछ बेस्ट डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इनमें एक 39 रुपये का पैक है, जो हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर करता है। साथ ही एक डेटा पैक ऐसा भी है, जो सोनी लिव का फ्री ऐक्सेस देता है। आइए डीटेल में जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।
जियो का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
जियो के इस प्लान की वैलिडिटी दो दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 2जीबी डेटा मिलेगा।
जियो का यह डेटा पैक तीन दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी हर दिन 3जीबी डेटा दे रही है।
जियो के इस डेटा पैक में आपको एक दिन की वैलिडिटी मिलेगी। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 25जीबी डेटा दे रही है।
इस प्लान की वैलिडिटी 7 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा दे रही है।
जियो का यह डेटा पैक पांच दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 3जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में सोनी लिव का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।