Jio के यूनिक Recharge, एक बिल में TV, WiFi, OTT सबकुछ; कीमत ₹400 से शुरू

रिलायंस जियो का 400 रुपये प्रति महीने वाला प्लान

रिलायंस जियो इस प्लान को केवल टीवी सर्विस के तौर पर पेश करता है। इसका मतलब है कि इस प्लान के साथ आपको टीवी से जुड़े फायदे (चैनल) मिलते हैं। इस प्लान की कीमत 5 महीनों के लिए 2000 रुपये है, जिससे इसका खर्च 400 रुपये प्रति महीना पड़ता है। इस प्लान में आपको 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल मिलते हैं, जिनमें 15 से ज्यादा क्षेत्रीय भाषाओं के 200 से ज्यादा HD चैनल शामिल हैं। इस प्लान में 12 से ज्यादा OTT ऐप्स का एक्सेस भी शामिल है, साथ ही इसमें TV पर YouTube और लाइव TV को प्ले/पॉज करने जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसके अलावा, रिलायंस जियो का 1000 रुपये वाला 'टीवी ओनली' पैक भी है, जिसके लिए ग्राहकों को 200 रुपये का सेटअप शुल्क देना होगा। हालांकि, जियो की तरफ से आपको ये 200 रुपये वापस मिल जाते हैं, (MyJio) ऐप में 50-50 रुपये के चार कूपन के रूप में।