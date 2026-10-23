Jio के यूनिक Recharge, एक बिल में TV, WiFi, OTT सबकुछ; कीमत ₹400 से शुरू

इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, इन प्लान्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है - ओनली TV, ओनली Wi-Fi, और 3-इन-1 पैक, जिनमें Wi-Fi, TV और OTT सब्सक्रिप्शन शामिल हैं। इसके अलावा, जियो एलिजिबल नए ग्राहकों को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दे रहा है, जैसे कि घर पर मुफ्त इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सपोर्ट। ये प्लान अलग-अलग तरह के यूजर्स के लिए हैं। जो लोग सिर्फ लाइव TV देखना चाहते हैं, वे 400 रुपये वाला 'TV ओनली' पैक चुन सकते हैं, जबकि ब्रॉडबैंड चाहने वाले यूजर्स 'Wi-Fi ओनली' पैक चुन सकते हैं। जो लोग एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ चाहते हैं, वे 3-इन-1 पैक चुन सकते हैं।
रिलायंस जियो इस प्लान को केवल टीवी सर्विस के तौर पर पेश करता है। इसका मतलब है कि इस प्लान के साथ आपको टीवी से जुड़े फायदे (चैनल) मिलते हैं। इस प्लान की कीमत 5 महीनों के लिए 2000 रुपये है, जिससे इसका खर्च 400 रुपये प्रति महीना पड़ता है। इस प्लान में आपको 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल मिलते हैं, जिनमें 15 से ज्यादा क्षेत्रीय भाषाओं के 200 से ज्यादा HD चैनल शामिल हैं। इस प्लान में 12 से ज्यादा OTT ऐप्स का एक्सेस भी शामिल है, साथ ही इसमें TV पर YouTube और लाइव TV को प्ले/पॉज करने जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसके अलावा, रिलायंस जियो का 1000 रुपये वाला 'टीवी ओनली' पैक भी है, जिसके लिए ग्राहकों को 200 रुपये का सेटअप शुल्क देना होगा। हालांकि, जियो की तरफ से आपको ये 200 रुपये वापस मिल जाते हैं, (MyJio) ऐप में 50-50 रुपये के चार कूपन के रूप में।
इस प्लान कीमत 5 महीनों के लिए 2200 रुपये है, जिससे इसका खर्च 440 रुपये प्रति माह पड़ता है। यह वाई-फाई ओनली पैक है। इस प्लान में ग्राहकों को पांच महीने तक 30Mbps की स्पीड और अनलिमिटेड डेटा (3.3TB प्रति माह) मिलता है। इसके अलावा, कंपनी के पास 3000 रुपये (5 महीने वैलिडिटी) वाला वाई-फाई पैक भी है। इस प्लान में 100Mbps की स्पीड मिलती है और इसकी वैलिडिटी भी पांच महीने है, जिससे इसकी लागत 600 रुपये प्रति माह पड़ती है। इस प्लान में भी अनलिमिटेड डेटा (3.3TB प्रति माह) मिलता है।
यह जियो का 3-इन-1 पैक है। इस प्लान की कीमत 4 महीनों के लिए 2222 रुपये है, जिससे इसका खर्च लगभग 555 रुपये प्रति माह पड़ता है। इस प्लान में ग्राहकों को 30Mbps इंटरनेट स्पीड, 100GB बोनस डेटा, 1000 लाइव टीवी चैनल और 12 OTT ऐप्स का एक्सेस मिलता है। यानी इस प्लान में तीन तरह की सर्विस एक साथ मिलती हैं। इसके अलावा, जियो के पास 2122 रुपये वाला प्लान भी है, जिसमें 100Mbps की स्पीड और तीन महीने की वैलिडिटी मिलती है। अगर 2122 रुपये को तीन महीने से डिवाइड करें, तो इसका प्रति माह का खर्च लगभग 707 रुपये आता है। इस प्लान में भी 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और 12 OTT ऐप्स शामिल हैं।