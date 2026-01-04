धूम मचाने आ रहा स्टील जैसी बॉडी वाला फोन, 5000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे तीन खूबसूरत कलर्स

Amazon पर फोन की माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा किया है। माइक्रोसाइट पर इसे तीन कलर्स - डार्क ब्लू, ब्लैक और ब्लू एंड पर्पल कॉम्बिनेशन (पैटर्न वाले डिजाइन के साथ) में लिस्ट किया गया है।
फोन के बैक पैनल पर रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें दो कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश लगा है। फ्रंट डिस्प्ले में सेल्फी कैमरे के लिए वॉटरड्रॉप नॉच है।
यह स्मार्टफोन MIL-STD-810H स्टैंडर्ड के साथ आता है माइक्रोसाइट पर कंपनी ने दावा किया है कि इसे कई तरह की स्थितियों (नमी, शॉक और गिरने, कम तापमान और ज्यादा तापमान) के लिए टेस्ट किया गया है।
इसमें IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस बिल्ड है। फोन दिखने में सिंपल सोबर है। फोन फ्लैट डिस्प्ले और बैक के साथ आता है और इसके किनारे गोल हैं। पावर और वॉल्यूम बटन दाईं ओर हैं। नीचे की तरफ एक स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और सिम कार्ड ट्रे मौजूद है।
कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन 5000mAh बैटरी पैक करेगा। दावा है कि बैटरी फुल चार्ज में 35 दिन का स्टैंडबाय टाइम, 31 घंटे का टॉक टाइम, 75 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक और 18 घंटे की वीडियो स्ट्रीमिंग टाइम दे सकती है।
इसमें 6.6-इंच का डिस्प्ले है, जो एचडी प्लस स्क्रीन रिजॉल्यूशन और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। दमदार साउंड के लिए इसमें DTS सराउंड साउंड मिलता है।