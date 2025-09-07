10 हजार रुपये से कम में खरीदें 12GB तक की रैम वाला 5G फोन, मिलेगा 50MP का AI कैमरा

₹10 हजार से कम में खरीदें 12GB तक की रैम वाला 5G फोन, मिलेगा 50MP का AI कैमरा

10 हजार रुपये की रेंज में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन तलाश रहे हैं, तो itel A95 5G+ AI आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। फोन में कंपनी 12जीबी तक की रैम (मेमरी फ्यूजन के साथ) ऑफर कर रही है। इसकी कीमत अमेजन पर 10,199 रुपये है। खास बात है कि आप इस फोन के बेस्ट ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं डीटेल।