10 हजार रुपये से कम में खरीदें 12GB तक की रैम वाला 5G फोन, मिलेगा 50MP का AI कैमरा

10 हजार रुपये की रेंज में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन तलाश रहे हैं, तो itel A95 5G+ AI आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। फोन में कंपनी 12जीबी तक की रैम (मेमरी फ्यूजन के साथ) ऑफर कर रही है। इसकी कीमत अमेजन पर 10,199 रुपये है। खास बात है कि आप इस फोन के बेस्ट ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
आइटेल का यह फोन 500 रुपये तक के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 10 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। फोन पर 509 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है।
फोन में प्रोसेसर के तौर पर डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है। फोन की थिकनेस 7.8mm है। फोन में आपको कई एआई जेनरेटिव फीचर भी मिलेंगे।
आइटेल के इस फोन में आपको पंच-होल डिजाइन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का एआई मेन कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है।
फोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में IR ब्लास्टर भी दिया गया है।
कंपनी का यह फोन IP54 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। फोन का डिजाइन भी काफी प्रीमियम।