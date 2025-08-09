12GB तक की रैम वाला तगड़ा 5G फोन, मिलेंगे जबर्दस्त AI फीचर, कीमत 10 हजार रुपये से कम

12GB तक की रैम वाला तगड़ा फोन, मिलेंगे जबर्दस्त AI फीचर, कीमत 10 हजार से कम

10 हजार रुपये की रेंज में AI फीचर वाला 5G फोन तलाश रहे हैं, तो itel A95 5G+ AI आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। यह फोन 12GB तक की रैम (6जीबी रियल+6जीबी वर्चुअल) से लैस है। इसकी कीमत अमेजन पर 10,199 रुपये है। खास बात है कि आप इसे 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स और इस पर दिए जा रहे ऑफर्स के बारे में।