12GB तक की रैम वाला तगड़ा 5G फोन, मिलेंगे जबर्दस्त AI फीचर, कीमत 10 हजार रुपये से कम

10 हजार रुपये की रेंज में AI फीचर वाला 5G फोन तलाश रहे हैं, तो itel A95 5G+ AI आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। यह फोन 12GB तक की रैम (6जीबी रियल+6जीबी वर्चुअल) से लैस है। इसकी कीमत अमेजन पर 10,199 रुपये है। खास बात है कि आप इसे 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स और इस पर दिए जा रहे ऑफर्स के बारे में।
फोन 12जीबी तक की रैम (6जीबी रियल + 6जीबी वर्चुअल) रैम से लैस है। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 10,199 रुपये है।
फोन पर कंपनी 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट के साथ फोन 10 हजार रुपये से कम में आपका हो जाएगा। फोन पर 509 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है।
कंपनी इस फोन में एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
कंपनी इस फोन में Arm Mali-G57 MC2 GPU के साथ मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट दे रही है।
आइटेल का यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड itel OS 14 पर काम करता है। इसमें कंपनी शानदार जेनेरेटिव एआई फीचर्स भी ऑफर कर रही है।
फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का एआई कैमरा दे रही है। बैटरी की बात करें, तो फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी।