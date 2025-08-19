इस दिवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म, ट्रेन टिकट पर मिल रहा बम्पर डिस्काउंट, IRCTC से ऐसे करें Book

20% डिस्काउंट कब तक है उपलब्ध

इस ऑफर के तहत बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी। आगे का सफर 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच होना चाहिए, जबकि वापसी का सफर 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच ही निर्धारित है। रिटर्न टिकट पर छूट केवल बेस फेयर पर मिलती है और यह योजना खास तौर पर त्योहारी यात्रियों के लिए बनाई गई है।