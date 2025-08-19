इस दिवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म, ट्रेन टिकट पर मिल रहा बम्पर डिस्काउंट, IRCTC से ऐसे करें Book

त्योहारी सीजन में यात्रा की तैयारियां बहुत जरूरी हो जाती हैं, ऐसे में उस दौरान ट्रेनों की भारी भीड़ और टिकट की समस्या यात्रियों को परेशान कर सकती है। इस चुनौती को देखते हुए, भारतीय रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है रेलवे ने “राउंड ट्रिप पैकेज” लॉन्च किया है।
यह पैकेज उन यात्रियों के लिए है जो आने और लौटने दोनों टिकट एक साथ बुक करते हैं। इसके तहत वापसी के टिकट पर 20% छूट सिर्फ बेस किराए पर मिलती है, जो खासकर उन परिवारों और यात्रियों के लिए फायदेमंद है जो त्योहारों के मौसम में लंबी छुट्टियों की योजना बना रहे हैं।
यह योजना 14 अगस्त 2025 से आरंभ हुई है और इसमें बुकिंग की सुविधा IRCTC प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें विशेष सुविधा यह है कि वापस जाने वाले टिकट की बुकिंग एडवांस रिज़र्वेशन नियम का बंधन नहीं रहता जो यात्रियों के लिए एक बड़ा लाभ है।
इस ऑफर के तहत बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी। आगे का सफर 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच होना चाहिए, जबकि वापसी का सफर 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच ही निर्धारित है। रिटर्न टिकट पर छूट केवल बेस फेयर पर मिलती है और यह योजना खास तौर पर त्योहारी यात्रियों के लिए बनाई गई है।
Step 1: IRCTC वेबसाइट या Rail Connect ऐप खोलें। "Festival Round Trip Scheme" या "Round Trip Package" ऑप्शन चुनें। ऑनवर्ड यात्रा के लिए गंतव्य, तारीख और क्लास चुनें सिर्फ ’Confirmed’ टिकट (CNF) ही मान्य हैं; Flexi या Dynamic Fare वाले टिकट रियायत योजना में नहीं आते।
पासेंजर डिटेल्स भरें, और टिकट बुक करें। भुगतान के बाद PNR बनेगा। उसी पेज पर या "Booked History" में "Book Return Journey (20% Discount)" का ऑप्शन दिखेगा उसे चुनें और रिटर्न यात्रा बुक करें; डिस्काउंट आटोमेटिकली लागू होगा।
छूट केवल बेस किराए पर लागू होती है; चार्जेज और टैक्स पर नहीं। दोनों टिकटें एक ही व्यक्ति, वर्ग, मार्ग और माध्यम से बुक करनी होंगी। कैंसिल, बदलाव या रिफंड संभव नहीं हैं। कोई अन्य कूपन, वाउचर या पास लागू नहीं होंगे। रिटर्न टिकट पर Advance Reservation Period (ARP) नियम लागू नहीं होगा।
टिकटों में कोई रिफंड, संशोधन या अन्य छूट (जैसे पास, वाउचर, रियायत) मान्य नहीं होगी। बुकिंग ऑनलाइन या काउंटर दोनों में से किसी एक ही माध्यम से करनी होगी, और वापसी की टिकट भी उसी माध्यम से होनी चाहिए। यह ऑफर फ्लेक्सी-फेयर ट्रेन मॉडल (जैसे Rajdhani, Shatabdi आदि) पर लागू नहीं है।