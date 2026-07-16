IRCTC की नई वेबसाइट हुई लाइव: अब सिर्फ 5 Step में बुक होगी Train Ticket, यहां जानें पूरा तरीका

How to Book Train Tickets in 5 Easy Steps From IRCTC New Website

IRCTC ने अपनी नई वेबसाइट कल रात लॉन्च कर दी है। इस नए पोर्टल का मकसद ट्रेन टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा आसान, तेज और यूजर-फ्रेंडली बनाना है। लंबे समय से यात्रियों की शिकायत रहती थी कि टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट स्लो हो जाती है, बार-बार कैप्चा भरना पड़ता है और कई पॉप-अप्स के कारण खासकर Tatkal बुकिंग के समय काफी परेशानी होती है। अब नई वेबसाइट में यात्रियों को ये समस्या नहीं होंगी है। आइए आपको बताते हैं कि नई वेबसाइट में कैसे आप आसानी से टिकेट बुक कर सकेंगे: