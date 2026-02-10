पैसा कटने के बाद ट्रेन टिकट न मिले तो क्या करें? IRCTC ने खुद बताया तरीका, अब नहीं डूबेगा पैसा

IRCTC Launched Resume/Retry Booking Feature

आज के समय में ज्यादातर लोग ट्रेन टिकट IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ही बुक करते हैं। लेकिन टिकट बुक करते वक्त सबसे बड़ी परेशानी तब होती है, जब पैसा बैंक अकाउंट से कट जाता है लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाता। ऐसे में न तो तुरंत टिकट मिलता है और न ही पैसा वापस आता है। कई बार यात्रियों को अपने ही पैसे के लिए कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे गुस्सा और टेंशन दोनों बढ़ जाते हैं।