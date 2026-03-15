iQOO Z11x 5G की सेल कल, ₹17499 में सेगमेंट की सबसे बड़ी 7200mAh बैटरी

तेज प्रोसेसर, लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट

दावा है कि यह सेगमेंट का सबसे तेज फोन है और इसने AnTuTu टेस्ट में 1 मिलियन से ज्यादा स्कोर किया है। यह फोन 4nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 टर्बो चिपसेट से लैस है। इस चिप में चार परफॉर्मेंस कोर हैं, जो 2.6 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं, और चार एफिशिएंसी कोर हैं जिनकी क्लॉक स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज है। फोन में 8GB तक LPDDR4x रैम और 256GB तक UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलता है। फोन Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है। यह दो साल OS अपग्रेड और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए एलिजिबल है।