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कल आ रहे दो सस्ते 5G फोन, 'लोहालाट' बॉडी के साथ 6500mAh तक बैटरी, कैमरा भी धांसू

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है और एकदम लेटेस्ट मॉडल चाहिए, तो यह खबर आपके काम की है। यहां हम आपको ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो कल भारतीय बाजार में डेब्यू करने जा रहे हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा फोन पसंद आ रहा है।

Arpit SoniJul 23, 2026 04:32 pm IST
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iQOO Z11 Lite: लॉन्च डेट और कलर्स

यह फोन भारत में कल यानी 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इसे Amazon से खरीदा जा सकेगा, जहां इसकी माइक्रोसाइट पहले से ही लाइव है। इसे दो कलर्स - मिडनाइट ब्लू और सोलर फ्लेम में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट के साथ आएगा, जिसमें AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 5,79,000 से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है। कहा जा रहा है कि भारत में इसकी शुरुआती कीमत 20,000 रुपये से कम होगी।

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iQOO Z11 Lite: कैमरा और सॉफ्टवेयर सपोर्ट

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप भी होगा, जिसमें Sony सेंसर वाला 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। इसमें ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। दावा है कि 1200 निट्स के साथ इसमें सेगमेंट का सबसे चमकदार डिस्प्ले है। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में 6GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है और यह Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलेगा। फोन दो साल के OS अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल होगा।

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iQOO Z11 Lite: बैटरी और फास्ट चार्जिंग

इस फोन में 6,500mAh की बैटरी होगी। दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 20 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या 80 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक दे सकती है। इसमें 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। 10 मिनट की चार्जिंग में यह 8 घंटे का कॉलिंग और 7.2 घंटे तक का ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक टाइम दे सकती है। दावा है कि 5 साल तक इस्तेमाल करने के बाद भी इसकी बैटरी अपनी ओरिजिनल क्षमता का 80 प्रतिशत बनाए रखेगी। यह फोन वायर्ड रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग 2.0 को भी सपोर्ट करेगा। मजबूती के लिए इसे MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए फोन IP65 रेटिंग के साथ आएगा।

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LAVA Virat V1 5G, Virat V1 4G: लॉन्च डेट और कलर्स

लावा के ये दोनों फोन कल यानी 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। दोनों ही फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले और 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा मिलेगा। V1 5G मॉडल को आर्या ब्लू और सोनार गोल्ड कलर्स, जबकि V1 4G के नीलगिरी ब्लू और हिमालयन सिल्वर जैसे कलर्स में लॉन्च किया जाएगा। दोनों में ऑथेंटिकेशन के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा।

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LAVA Virat V1 5G, Virat V1 4G: रैम और &nbsp;प्रोसेसर

V1 5G यूनिसॉक T8200 प्रोसेसर पर चलेगा, जिसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज होगी। इसमें 6,000mAh की बैटरी होने की पुष्टि हो गई है। वहीं, 4G वेरिएंट यूनिसॉक SC9863A प्रोसेसर पर चलेगा, जिसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज होगी। इसमें 5,000mAh की बैटरी होगी। दोनों में 4GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिलेगा। ये फोन मजबूत बिल्ड के साथ आते हैं और पानी और धूल से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आते हैं। ये फोन एंड्रॉयड 16 पर चलेंगे और इसमें कोई एड और ब्लॉटवेयर नहीं मिलेगा।

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