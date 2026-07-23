कल आ रहे दो सस्ते 5G फोन, 'लोहालाट' बॉडी के साथ 6500mAh तक बैटरी, कैमरा भी धांसू

iQOO Z11 Lite: बैटरी और फास्ट चार्जिंग

इस फोन में 6,500mAh की बैटरी होगी। दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 20 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या 80 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक दे सकती है। इसमें 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। 10 मिनट की चार्जिंग में यह 8 घंटे का कॉलिंग और 7.2 घंटे तक का ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक टाइम दे सकती है। दावा है कि 5 साल तक इस्तेमाल करने के बाद भी इसकी बैटरी अपनी ओरिजिनल क्षमता का 80 प्रतिशत बनाए रखेगी। यह फोन वायर्ड रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग 2.0 को भी सपोर्ट करेगा। मजबूती के लिए इसे MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए फोन IP65 रेटिंग के साथ आएगा।