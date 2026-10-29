दिवाली पर 50MP कैमरा, 7200mAh तक बैटरी वाले iQOO के इन 4 फोन पर मिल रही तगड़ी छूट, सबसे सस्ता ₹23,999 का

iQOO Diwali Smartphones Sale Best Deal

दिवाली पर नया स्मार्टफोन खरीदने या किसी अपने को फोन गिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं, तो iQOO ने अपने चार स्मार्टफोन को लेकर खास फेस्टिव ऑफर पेश किए हैं। दिवाली सेल में iQOO Z11xa, iQOO Z11x, iQOO Z11 5G और प्रीमियम iQOO 15 शामिल हैं। इन फोन में 7200mAh बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और AI फीचर्स जैसे ऑप्शन मिलते हैं। जानें किस फोन पर कितने की छूट: