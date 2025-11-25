iQOO 15 कल होगा लॉन्च, 100W फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी, इतनी होगी कीमत

प्री-बुकिंग मे गाड़े झंडे

कंपनी ने बताया है कि iQOO 15 ने भारत में बुकिंग शुरू होने के पहले 24 घंटों के अंदर ही अब तक के किसी भी आईकू फोन के लिए सबसे ज्यादा प्री-लॉन्च प्री-बुकिंग हासिल की है। कंपनी ने सटीक नंबर नहीं बताए लेकिन 2024 में आए iQOO 13 से डेढ़ गुना ज्यादा है।