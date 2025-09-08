कल iPhone 17 के लॉन्च से पहले ₹12,000 तक सस्ते हुए iPhone 16 सीरीज के सभी फोन्स, देखें किस पर कितने की छूट

Apple iPhone 17 सीरीज के लॉन्च से पहले iPhone 16 के सभी मॉडल्स पर अब तक की सबसे कम कीमत पर बेचें जाएंगे। iPhone 17 का लॉन्च 9 सितंबर यानी कल होने वाला है। अगर आप इससे पहले iPhone 16 का कोई फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो यह अच्छा मौका है। क्योंकि अभी ये फोन्स 12 हजार रुपये तक की छूट पर बेचे जा रहे हैं। जानें आईफोन 16 के किस फोन पर कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
iPhone 16e इस सीरीज का सबसे किफायती मॉडल है। इसमें 6.1-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले, A18 चिपसेट, और डुअल कैमरा सेटअप (48MP + 12MP) दिया गया है, जो बेहतरीन फोटो और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। फ्रंट में 12MP का TrueDepth कैमरा है। डिस्काउंट ऑफर्स की बात करें तो इसकी लॉन्च कीमत लगभग ₹59,900 थी, लेकिन अभी यह फोन Amazon पर 51,499 रुपये में मिल रहा है।
iPhone 16 Pro को 1,19,900 रुपये में लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी यह फोन 12,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 1,07,900 रुपये में अमेजन पर बेचा जा रहा है। iPhone 16 Pro में 6.3-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz ProMotion टेक्नोलॉजी, HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट करता है। फोन को पावर देता है Apple का लेटेस्ट A18 Pro चिपसेट। कैमरा सेटअप इसकी सबसे बड़ी खासियत है ट्रिपल कैमरा सिस्टम (48MP वाइड, 48MP अल्ट्रा-वाइड, 12MP टेलीफोटो) के साथ। यह ProRAW फोटो, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और नाइट मोड फोटोग्राफी सपोर्ट करता है। फ्रंट में 12MP TrueDepth कैमरा दिया गया है।
iPhone 16 (128GB) जो लॉन्च के समय लगभग 79,900 रुपये में उपलब्ध था, अब ₹10,000 तक सस्ता मिल रहा है। iPhone 16 में 6.1-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है। यह Apple के A18 Bionic चिपसेट से लैस है। कैमरा सेटअप में 48MP मेन कैमरा और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है, जबकि फ्रंट में 12MP का TrueDepth कैमरा मिलता है।
iPhone 16 Pro Max जो 1,44,900 रुपये में लॉन्च हुआ था वो 11,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद अमेजन पर 1,33,900 रुपये में बेचा जा रहा है। iPhone 16 Pro Max सीरीज़ का सबसे बड़ा और प्रीमियम मॉडल है। इसमें 6.9-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz ProMotion, HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट करता है। इसमें 48MP + 48MP + 12MP ट्रिपल कैमरा लेकिन इसमें बड़ा सेंसर और बेहतर जूम लेंस मिलता है। फ्रंट में 12MP TrueDepth कैमरा है।
iPhone 16 Plus को 89,900 रुपये में लॉन्च किया गया है, अभी यह फोन 82,900 रुपये में सेल हो रहा है। iPhone 16 Plus 6.7-इंच का Super Retina XDR OLED स्क्रीन दिया गया है, जो HDR10 और Dolby Vision है। कैमरा सेटअप iPhone 16 जैसा ही है 48MP प्राइमरी लेंस और 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा के साथ, और फ्रंट में 12MP का TrueDepth कैमरा।