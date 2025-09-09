iPhone 17 के लॉन्च से पहले ₹12,000 तक सस्ते हुए iPhone 16 सीरीज के सभी फोन्स, सबसे सस्ता खरीदें ₹51,499 में

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro को 1,19,900 रुपये में लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी यह फोन 12,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 1,07,900 रुपये में अमेजन पर बेचा जा रहा है। iPhone 16 Pro में 6.3-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz ProMotion टेक्नोलॉजी, HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट करता है। फोन को पावर देता है Apple का लेटेस्ट A18 Pro चिपसेट। कैमरा सेटअप इसकी सबसे बड़ी खासियत है ट्रिपल कैमरा सिस्टम (48MP वाइड, 48MP अल्ट्रा-वाइड, 12MP टेलीफोटो) के साथ। यह ProRAW फोटो, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और नाइट मोड फोटोग्राफी सपोर्ट करता है। फ्रंट में 12MP TrueDepth कैमरा दिया गया है।