मोबाइल यूजर्स की मौज, 10 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, खूब सारा डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी,

जियो यूजर्स के लिए 10 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, खूब सारा डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी

फुल एंटरटेनमेंट के लिए एक धांसू प्लान तलाश रहे हैं, जो जियो के पोर्टफोलियो में आपके लिए कुछ तगड़े ऑप्शन मौजूद हैं। इन किफायती प्लान में आपको 10 से अधिक ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इन प्लान में कंपनी डेटा भी दे रही है। हमारी लिस्ट में दो प्लान ऐसे भी हैं, जिनमे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। ये प्लान गूगल जेमिनी प्रो प्लान के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं, जियो के इन प्रीपेड प्लान के बारे में।