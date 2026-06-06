ऑरेंज कलर और JBL का साउंड, धूम मचा रहा यह 5G फोन, सेल में मिल रहा इतना सस्ता

Infinix Note Edge 5G: JBL का दमदार साउंड

इनफिनिक्स नोट एज जेबीएल एडिशन एक सीमित एडिशन वाला स्मार्टफोन है जिसमें हाई-रेज ऑडियो के साथ जेबीएल द्वारा ट्यून किया गया डुअल स्टीरियो स्पीकर सिस्टम है, जो म्यूजिक, मूवी और गेमिंग में रिच, इमर्सिव साउंड प्रदान करता है। डिवाइस को 3,999 रुपये की कीमत वाले मैगपावर स्पीकर (हाई-फाई साउंड के लिए 40 मिमी डायनेमिक ड्राइवर के साथ) के साथ बंडल किया गया है। यह फोन एक कलेक्टर एडिशन बॉक्स में आता है। कहा जाता है कि यह लिमिटेड-एडिशन फोन पॉकेट सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस देता है, चाहे आप कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हों, म्यूजिक सुन रहे हों या गेमिंग का मजा ले रहे हों।