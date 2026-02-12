अब भारत में धूम मचाएगा 6500mAh बैटरी वाला सबसे पतला 5G फोन, इस दिन होगा लॉन्च; दिखने में भी धांसू

लॉन्च डेट और उपलब्धता

कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह फोन भारतीय बाजार में 18 फरवरी को दोपहर 12PM बजे लॉन्च होगा। फोन Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, जहां इसकी माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है। यह देश में स्टेलर ब्लू, सिल्क ग्रीन और लूनर टाइटेनियम कलर में उपलब्ध होगा। ब्लू शेड में मेटैलिक बैक पैनल होगा, जबकि ग्रीन ऑप्शन में सिल्क फाइबर फिनिश होगी।