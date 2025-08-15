infinix hot 60i 5g india launch tomorrow via flipkart check details बिना सिम भी होगी कॉल, कल आ रहा Infinix HOT 60i 5G, इसमें 6000mAh बैटरी भी
बिना सिम भी होगी कॉल, कल आ रहा Infinix HOT 60i 5G, इसमें 6000mAh बैटरी भी

Infinix HOT 60i 5G: कम बजट में धांसू Smartphone तलाश रहे हैं, तो Infinix HOT 60i 5G आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। फोन भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह 6000mAh बैटरी पैक करेगा और इसमें यूनिक कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। चलिए एक नजर डालते हैं फोन की खासियत पर...

Arpit SoniFri, 15 Aug 2025 05:55 PM
लॉन्च डेट और कलर ऑप्शन

इंफिनिक्स का यह फोन भारत में कल यानी 16 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। Flipkart पर फोन की माइक्रोसाइट लाइव है, जिससे हिंट मिलता है कि इसे फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा। फोन चार कलर ऑप्शन्स - शैडो ब्लू, मानसून ग्रीन, प्लम रेड और स्लीक ब्लैक में आएगा।

डिस्प्ले

कंपनी ने टीज किया है कि फोन 6.75 इंच डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें एचडी प्लस रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा।

प्रोसेसर

फोन में MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर मिलेगा और यह Android 15 पर बेस्ड XOS 15 पर चलेगा। फोन में 8GB तक रैम (4GB स्टैंडर्ड + 4GB वर्चुअल) का सपोर्ट मिलेगा और इसमें 128GB स्टोरेज मिलेगा।

बैटरी

इसमें 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि यह अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा। कंपनी ने टीज किया है कि फोन में 128 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलेगा।

कैमरा

स्मार्टफोन में डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। कैमरे में HDR और पैनोरामा मोड भी मिलेगा।

अन्य खास फीचर्स

कंपनी ने बताया है कि फोन में वॉकी-टॉकी कनेक्टिविटी का फीचर मिलेगा। जिससे यूजर बिना सिम के भी बात कर सकेंगे। यह फीचर बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में काफी काम आएगा। फोन IP64 रेटिंग के साथ आएगा। यह सभी 5G नेटवर्क पर काम करेगा। फोन में AI फीचर्स भी मिलेंगे।

