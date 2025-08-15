बिना सिम भी होगी कॉल, कल आ रहा Infinix HOT 60i 5G, इसमें 6000mAh बैटरी भी

इंफिनिक्स का यह फोन भारत में कल यानी 16 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। Flipkart पर फोन की माइक्रोसाइट लाइव है, जिससे हिंट मिलता है कि इसे फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा। फोन चार कलर ऑप्शन्स - शैडो ब्लू, मानसून ग्रीन, प्लम रेड और स्लीक ब्लैक में आएगा।
कंपनी ने टीज किया है कि फोन 6.75 इंच डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें एचडी प्लस रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा।
फोन में MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर मिलेगा और यह Android 15 पर बेस्ड XOS 15 पर चलेगा। फोन में 8GB तक रैम (4GB स्टैंडर्ड + 4GB वर्चुअल) का सपोर्ट मिलेगा और इसमें 128GB स्टोरेज मिलेगा।
इसमें 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि यह अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा। कंपनी ने टीज किया है कि फोन में 128 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलेगा।
स्मार्टफोन में डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। कैमरे में HDR और पैनोरामा मोड भी मिलेगा।
कंपनी ने बताया है कि फोन में वॉकी-टॉकी कनेक्टिविटी का फीचर मिलेगा। जिससे यूजर बिना सिम के भी बात कर सकेंगे। यह फीचर बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में काफी काम आएगा। फोन IP64 रेटिंग के साथ आएगा। यह सभी 5G नेटवर्क पर काम करेगा। फोन में AI फीचर्स भी मिलेंगे।