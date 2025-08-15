बिना सिम भी होगी कॉल, कल आ रहा Infinix HOT 60i 5G, इसमें 6000mAh बैटरी भी

अन्य खास फीचर्स

कंपनी ने बताया है कि फोन में वॉकी-टॉकी कनेक्टिविटी का फीचर मिलेगा। जिससे यूजर बिना सिम के भी बात कर सकेंगे। यह फीचर बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में काफी काम आएगा। फोन IP64 रेटिंग के साथ आएगा। यह सभी 5G नेटवर्क पर काम करेगा। फोन में AI फीचर्स भी मिलेंगे।