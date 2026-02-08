5G स्पीड वाले सबसे सस्ते प्लान, कीमत ₹198 से शुरू; कॉल्स, SMS और OTT सब मिलेगा

जियो का 349 रुपये प्रीपेड प्लान

जियो के पास 349 रुपये का एक सस्ता 5G प्लान भी है। यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। इस प्लान Unlimited 5G Data भी शामिल है। प्लान में जियो टीवी, 3 महीने के लिए जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन, जियो AI क्लाउड (फ्री 50GB डेटा) और 18 महीनों के लिए फ्री गूगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।