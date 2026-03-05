देश का सबसे सस्ता डेटा पैक, कीमत सिर्फ 16 रुपये, मिलेगा इतना डेटा और वैलिडिटी

एयरटेल का सबसे सस्ता डेटा पैक

एयरटेल के पोर्टफोलियो में 1 दिन वैलिडिटी वाला सबसे सस्ता डेटा वाउचर 22 रुपये का है। 22 रुपये का डेटा पैक 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें सिर्फ 1GB डेटा मिलता है। जो बीएसएनएल की तुलना में काफी महंगा है। एयरटेल के पोर्टफोलियो में 26 रुपये (1.5GB), 33 रुपये (2GB डेटा) और 49 रुपये (अनलिमिटेड डेटा) डेटा वाउचर भी हैं, जो 1 दिन वैलिडिटी के साथ आते हैं। बता दें कि 49 रुपये के पैक में मिलने वाला अनलिमिटेड डेटा 20GB कैपिंग के साथ आता है, जिसके बाद इंटरनेट स्पीड 64Kbps रह जाएगी। इसमें 1GB डेटा की तालग 2.45 रुपये आएगी।