रेलवे ने बदले नियम: अब ट्रेन में बिना टिकट सफर, महिला कोच में चढ़ने और ये 7 छोटी गलती करना पड़ेगा भारी, ₹2000 तक का फाइन

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए जुर्माने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना, धूम्रपान करना, बिना अनुमति सामान बेचना, भीख मांगना, महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में बिना अनुमति चढ़ना और रेलवे की सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। कई मामलों में मौके पर ही 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेलवे का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखना और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती करना है। इसलिए आपको भी यात्रा शुरू करने से पहले नए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सफर बिना किसी परेशानी और अतिरिक्त खर्च के पूरा हो, तो जान लीजिए रेलवे की वे 7 गलतियां, जिन पर अब पहले से ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।
अगर आप बिना वैध टिकट के ट्रेन में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं, तो अब पहले से ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे ने इस नियम को और सख्त कर दिया है ताकि बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाई जा सके। टिकट चेकर (TTE) मौके पर ही कार्रवाई कर सकता है और यात्री से टिकट का किराया वसूलने के साथ जुर्माना भी लिया जा सकता है। जुर्माने की राशि यात्रा की दूरी, टिकट की श्रेणी और मामले की परिस्थितियों के आधार पर तय होती है।
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने महिला आरक्षित कोच से जुड़े नियमों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। अगर कोई पुरुष यात्री बिना उचित कारण महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस अपराध के लिए कोई एक तय राशि नहीं है और कार्रवाई मामले की परिस्थितियों के अनुसार होती है।
अगर आप ट्रेन के अंदर, प्लेटफॉर्म या रेलवे परिसर में सिगरेट, बीड़ी या किसी भी तरह का धूम्रपान करते हैं, तो अब यह आदत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। नए नियमों के तहत ऐसे मामलों में 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले इस अपराध पर अधिकतम ₹100 का जुर्माना था। यानी नए नियमों के बाद जुर्माना 20 गुना तक बढ़ा दिया गया है। अगर आरोपी मौके पर जुर्माना नहीं भरता, तो मामला अदालत में जा सकता है, जहां ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए वेटिंग रूम, आरक्षित सीटें, प्लेटफॉर्म और कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अगर कोई व्यक्ति इन सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करता है, जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। नए नियमों के तहत ऐसे मामलों में पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति बिना रेलवे की अनुमति के ट्रेन या स्टेशन परिसर में खाने-पीने का सामान, खिलौने या अन्य चीजें बेचता है, तो अब उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। नए नियमों के तहत ऐसे मामलों में 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले इस अपराध पर अधिकतम 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब 2,000 रुपए का तत्काल जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेलवे ने भीख मांगने की घटनाओं को रोकने के लिए भी नियम कड़े कर दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले अधिकतम ₹100 का जुर्माना लगता था।
अगर कोई यात्री ट्रेन में ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करता है, तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में रेलवे ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा मामले की गंभीरता के आधार पर कानूनी कार्रवाई और जेल की सजा का भी प्रावधान है। पहले इस अपराध पर अधिकतम ₹1,000 का जुर्माना था। यानी नए नियमों में इसे 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। गंभीर मामलों में जुर्माने के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है।