रेलवे ने बदले नियम: अब ट्रेन में बिना टिकट सफर, महिला कोच में चढ़ने और ये 7 छोटी गलती करना पड़ेगा भारी, ₹2000 तक का फाइन

3. ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर धूम्रपान करना

अगर आप ट्रेन के अंदर, प्लेटफॉर्म या रेलवे परिसर में सिगरेट, बीड़ी या किसी भी तरह का धूम्रपान करते हैं, तो अब यह आदत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। नए नियमों के तहत ऐसे मामलों में 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले इस अपराध पर अधिकतम ₹100 का जुर्माना था। यानी नए नियमों के बाद जुर्माना 20 गुना तक बढ़ा दिया गया है। अगर आरोपी मौके पर जुर्माना नहीं भरता, तो मामला अदालत में जा सकता है, जहां ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।