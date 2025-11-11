IRCTC ने बदले बच्चों की टिकट बुकिंग के नियम! 5 साल से कम उम्र के बच्चे Train में करें FREE सफर, लेकिन इस कंडीशन पर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सIRCTC ने बदले बच्चों की टिकट बुकिंग के नियम! 5 साल से कम उम्र के बच्चे Train में करें FREE सफर, लेकिन इस कंडीशन पर

यदि आप Indian Railways के तहत बच्चों के साथ ट्रेन यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। जानिए बच्चों की उम्र के अनुसार टिकट कब फ्री होती है, किन मामलों में आधी या पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, और IRCTC के नियमों के तहत माता-पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए।

Himani GuptaTue, 11 Nov 2025 05:20 PM
Indian Railways Child Ticket Rules

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बच्चों की टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आप भी अपने छोटे बच्चों के साथ ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। अब 5 साल से कम उम्र के बच्चे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे, लेकिन इसके साथ एक खास शर्त जुड़ी है अगर आप बच्चे के लिए अलग सीट या बर्थ चाहते हैं, तो आपको पूरा किराया देना होगा।

आधा किराया कब देना पड़ता

पहले कई लोग कन्फ्यूज रहते थे कि बच्चों की टिकट कैसे बुक करें, आधा किराया कब देना पड़ता है और “No Seat/No Berth (NOSB)” ऑप्शन क्या होता है। IRCTC ने अब इन सभी नियमों को साफ कर दिया है ताकि यात्रियों को बुकिंग के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। नए नियमों के बाद यात्रियों को बच्चों की उम्र, सीट विकल्प और किराया श्रेणी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, वरना टिकट कैंसिल या जुर्माने की स्थिति बन सकती है।

रेलवे की बच्चों की टिकटिंग रूल (Railways Child Ticket Policy)

Rule 1. भारतीय रेलवे ने बच्चों की टिकटिंग को लेकर उम्र के आधार पर कुछ खास नियम बनाए हैं, ताकि यात्रियों को बुकिंग करते समय कोई दिक्कत न हो। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, तो उसे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति होती है, लेकिन केवल तभी जब आप उसके लिए अलग सीट या बर्थ नहीं मांगते। यानी गोद में बैठाकर यात्रा कराने पर टिकट की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के लिए अलग सीट या बर्थ मिले, तो फिर पूरा वयस्क किराया देना होगा।

Rule 2:

वहीं, 5 साल से 12 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए नियम थोड़ा अलग है। अगर इस उम्र के बच्चे को बर्थ या सीट नहीं चाहिए (यानि आप “No Seat/No Berth – NOSB” विकल्प चुनते हैं), तो उसे आधी टिकट पर यात्रा करने की अनुमति होती है। लेकिन अगर उसी बच्चे के लिए अलग बर्थ चाहिए, तो पूरा वयस्क किराया देना होगा।

Rule 3:

12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को रेलवे पूरी तरह वयस्क माना जाता है और उनके लिए टिकट दरें सामान्य वयस्क यात्री जैसी ही होती हैं। बुकिंग के समय बच्चों की सही उम्र और सीट विकल्प चुनना बेहद ज़रूरी है, वरना टिकट कैंसलेशन या जुर्माना लग सकता है।

माता-पिता के लिए बुकिंग टिप्स

Tip 1: अगर आप बच्चों के साथ ट्रेन यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ अहम बातें याद रखना बहुत जरूरी है ताकि सफर आसान और परेशानी-रहित हो। सबसे पहले, टिकट बुक करते समय बच्चे की सही उम्र दर्ज करें। IRCTC वेबसाइट या ऐप पर बुकिंग करते समय गलती से गलत उम्र डालने पर बाद में टिकट वैध नहीं मानी जा सकती।

Tips 2:

यात्रा के समय हमेशा बच्चों के लिए आयु प्रमाण पत्र या आधार कार्ड साथ रखें, क्योंकि ट्रेन में TTE बच्चे की उम्र का प्रमाण मांग सकता है। छोटे बच्चों के लिए हल्का और सुविधाजनक बैग पैक करें, जिसमें जरूरी दवाएं, पानी और खाने का सामान रहे। इन छोटे-छोटे सुझावों से आपकी ट्रेन यात्रा और भी आरामदायक और यादगार बन सकती है।

Indian Railway Indian Railway News IRCTC