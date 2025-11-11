IRCTC ने बदले बच्चों की टिकट बुकिंग के नियम! 5 साल से कम उम्र के बच्चे Train में करें FREE सफर, लेकिन इस कंडीशन पर

रेलवे की बच्चों की टिकटिंग रूल (Railways Child Ticket Policy)

Rule 1. भारतीय रेलवे ने बच्चों की टिकटिंग को लेकर उम्र के आधार पर कुछ खास नियम बनाए हैं, ताकि यात्रियों को बुकिंग करते समय कोई दिक्कत न हो। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, तो उसे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति होती है, लेकिन केवल तभी जब आप उसके लिए अलग सीट या बर्थ नहीं मांगते। यानी गोद में बैठाकर यात्रा कराने पर टिकट की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के लिए अलग सीट या बर्थ मिले, तो फिर पूरा वयस्क किराया देना होगा।