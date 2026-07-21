रेलवे स्टेशन जा रहे हैं? घर बैठे ऐसे बुक कर लें प्लेटफॉर्म टिकट, पकड़े गए तो भरना होगा ₹250 का जुर्माना

Here is How to Book Platform Ticket Online:

रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार नई डिजिटल सेवाएं शुरू कर रहा है। अब रेलवे स्टेशन पर किसी को छोड़ने या लेने जाने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए टिकट काउंटर पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे के RailOne App की मदद से अब प्लेटफॉर्म टिकट सीधे मोबाइल से बुक किया जा सकता है।