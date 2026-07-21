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रेलवे स्टेशन जा रहे हैं? घर बैठे ऐसे बुक कर लें प्लेटफॉर्म टिकट, पकड़े गए तो भरना होगा ₹250 का जुर्माना

 रेलवे स्टेशन पर बिना प्लेटफॉर्म टिकट जाना महंगा पड़ सकता है। पकड़े जाने पर 250 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जानिए RailOne App से घर बैठे 2 मिनट में प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का आसान तरीका।

Himani GuptaJul 21, 2026 03:21 pm IST
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Here is How to Book Platform Ticket Online:

रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार नई डिजिटल सेवाएं शुरू कर रहा है। अब रेलवे स्टेशन पर किसी को छोड़ने या लेने जाने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए टिकट काउंटर पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे के RailOne App की मदद से अब प्लेटफॉर्म टिकट सीधे मोबाइल से बुक किया जा सकता है।

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RailOne App से प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Step 1: सबसे पहले अपने Android या iPhone में RailOne App इंस्टॉल करें। मोबाइल नंबर की मदद से लॉग इन करें। अगर नया अकाउंट है, तो पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

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Step 2:

होम स्क्रीन पर Platform Ticket वाले ऑप्शन पर टैप करें। जिस रेलवे स्टेशन के लिए प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए, उसका नाम चुनें।

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Step 3:

कितने लोगों के लिए टिकट चाहिए, वह जानकारी भरें। UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शन से पेमेंट करें। पेमेंट सफल होने के बाद आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म टिकट ऐप में दिखाई देगा। जरूरत पड़ने पर इसे डाउनलोड या स्क्रीन पर दिखाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

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RailOne App से प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के फायदे

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको टिकट काउंटर पर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ही मिनटों में टिकट बुक हो जाता है। स्टेशन पहुंचने से पहले ही टिकट तैयार रहता है, जिससे समय की बचत होती है।

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प्लेटफार्म टिकट नहीं होने पर लगेगा इतने रुपए का फाइन

बिना प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाना महंगा पड़ सकता है। रेलवे नियमों के तहत पकड़े जाने पर 250 रुपए तक का जुर्माना और टिकट शुल्क देना पड़ सकता है।

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RailOne App पर मिलती हैं ये सुविधाएं भी

RailOne App सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट तक सीमित नहीं है। इसमें कई दूसरी रेलवे सेवाएं भी मिलती हैं, जैसे: ट्रेन की जानकारी, PNR स्टेटस, ट्रेन शेड्यूल, यात्रा से जुड़ी अपडेट अन्य रेलवे सेवाएं।

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