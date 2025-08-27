दिवाली-छठ की भीड़ में भी आपको मिलेगी Confirm ट्रेन टिकट, अपनाएं ये 5 आसान जुगाड़ मिनटों होगा काम

दिवाली और छठ पूजा भारतीय त्योहारों में सबसे खास और भीड़भाड़ वाले समय होते हैं। लाखों लोग अपने घर जानें के लिए ट्रेन टिकट बुक करते हैं। इस दौरान IRCTC वेबसाइट पर टिकट बुक करना हो या वेटिंग लिस्ट से गुज़रना यह आसान नहीं होता।
Indian Railways ने अब इन त्योहारों के लिए कई नए नियम और सुविधाएं लागू की हैं जैसे कि टिकट बुकिंग विंडो अब सिर्फ 60 दिन पहले से खुल रही है, 20% की छूट वाले Round-Trip पैकेज, और 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलायी जा रही हैं। साथ ही, ऑनलाइन बुकिंग में आपको Alternate Trains ऑप्शन, Tatkal सुविधा, और Double Check लॉगइन जैसे टिप्स से मदद मिल सकती है। जानें इन नए रूल्स के फायदे:
Railways ने टिकट बुकिंग का एडवांस पिरियड 120 से घटाकर 60 दिनों कर दिया है। यानी अगर दिवाली 20 अक्टूबर को है, तो बुकिंग 20 अगस्त से ही शुरू हो जाती है। ऐसे में आप अभी जितनी जल्दी टिकट बुक कर लेंगे उठने कन्फर्म टिकट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे।
इस फेस्टिवल सीज़न में यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलायी जा रही हैं। इनमें नए रूट्स और अतिरिक्त बर्थ की व्यवस्था की गई है, ताकि भीड़भाड़ कम हो सके।
स्कीम के तहत अगर आप अपने आने और लौटने टिकट एक-साथ बुक करते हैं, तो आपके रिटर्न टिकट पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर बस 13 अगस्त से 1 दिसंबर तक वैलिड है।
इसके साथ ही Tatkal बुकिंग में Aadhaar वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे बॉट या एजेंट बुकिंग पर काफी लगाम लगने की उम्मीद है। अब तक, यूजर्स बिना आधार लिंकिंग के भी टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि केवल वही यात्री तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे, जिनके IRCTC खाते में आधार वेरिफिकेशन हुआ होगा।
इसके अतिरिक्त IRCTC ने Vikalp स्कीम भी पेश की है इस सुविधा से वेटलिस्ट पर होने पर आपका टिकट दूसरे उपलब्ध ट्रेन में ट्रांसफर हो सकता है, जिससे पुष्टि की आशंका बढ़ जाती है।
अब रेल का चार्ट यात्रा से 8 घंटे पहले तैयार होगा। इससे आपको वेटलिस्ट या RAC स्टेटस साफ तरीके से पता चल जाएगा और आखिरी समय में परेशानी कम होगी।