दिवाली-छठ की भीड़ में भी आपको मिलेगी Confirm ट्रेन टिकट, अपनाएं ये 5 आसान जुगाड़ मिनटों होगा काम

टिकट बुकिंग को आसान करने के नए उपाय

Indian Railways ने अब इन त्योहारों के लिए कई नए नियम और सुविधाएं लागू की हैं जैसे कि टिकट बुकिंग विंडो अब सिर्फ 60 दिन पहले से खुल रही है, 20% की छूट वाले Round-Trip पैकेज, और 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलायी जा रही हैं। साथ ही, ऑनलाइन बुकिंग में आपको Alternate Trains ऑप्शन, Tatkal सुविधा, और Double Check लॉगइन जैसे टिप्स से मदद मिल सकती है। जानें इन नए रूल्स के फायदे: