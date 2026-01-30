अब घर बैठे बदलें Aadhaar का मोबाइल नंबर, नए Aadhaar App से सिर्फ 5 मिनट में होगा अपडेट; खर्च होंगे बस ₹75

How to Update Mobile Number From New Aadhaar App

UIDAI ने आधिकारिक तौर पर एक नया Aadhaar App लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अपने स्मार्टफोन से ही अपनी डिजिटल पहचान वेरीफाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं नए ऐप से यूजर्स बिना आधार सेंटर जाए Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं। जिन लोगों ने अपना नंबर बदल लिया है, या पुराने सिम कार्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया है, या लंबी लाइन के कारण अपडेट में देरी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।