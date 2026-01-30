अब घर बैठे बदलें Aadhaar का मोबाइल नंबर, नए Aadhaar App से सिर्फ 5 मिनट में होगा अपडेट; खर्च होंगे बस ₹75

UIDAI ने आधिकारिक तौर पर एक नया Aadhaar App लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अपने स्मार्टफोन से ही अपनी डिजिटल पहचान वेरीफाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं नए ऐप से यूजर्स बिना आधार सेंटर जाए Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं। जिन लोगों ने अपना नंबर बदल लिया है, या पुराने सिम कार्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया है, या लंबी लाइन के कारण अपडेट में देरी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।
जो आधार यूजर्स अपने आधार से जुड़े फोन नंबर को बदलने या अपडेट करने का इंतजार कर रहे थे, अब नए आधार ऐप में "मोबाइल नंबर अपडेट" का ऑप्शन उपलब्ध है। यह सुविधा यूजर्स को ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन और चेहरे को वेरीफाई करके कभी भी, कहीं भी मोबाइल नंबर बदलने का की अनुमति देती है। आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है और मोबाइल नंबर अपडेट करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।
आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए लेटेस्ट आधार ऐप डाउनलोड करें। और इसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करें:
आधार ऐप खोलें और आधार-आधारित प्रमाणीकरण (authentication) का उपयोग करके लॉग इन करें।
होम स्क्रीन पर 'Services' सेक्शन में जाएं। 'मोबाइल नंबर अपडेट करें' चुनें।
ऐप आपका पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाएगा। वहां नया मोबाइल नंबर दर्ज करें जिसे आप लिंक करना चाहते हैं।
नए नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वेरीफाई करने के लिए ओटीपी डालें।
अब चेहरे की पहचान (फेस ऑथेंटिकेशन) का उपयोग करके अपने बायोमेट्रिक्स को वेरीफाई करें। इसके बाद आपको 75 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज दें। इसके बाद अधिकतम 15 दिनों के प्रोसेसिंग समय के में आपका फोन नंबर अपडेट कर दिया जाएगा।