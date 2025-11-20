माता-पिता ध्यान दें! अब बिना लाइन में लगे FREE में बनवाएं बच्चों का Aadhaar, 2 डॉक्यूमेंट में होगा काम, सबसे आसान तरीका

पोस्ट ऑफिस से Aadhaar बनवाने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

पहले माता-पिता को नजदीकी Post Office में जाना होगा। वहां Aadhaar enrolment center पर बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और पैरेंट का Aadhaar दिखाया जाता है। इसके बाद अधिकारी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं। यह सुरक्षा प्रक्रिया इसीलिए की जाती है ताकि गलत जानकारी या फर्जी Aadhaar बनने से रोका जा सके। फिर बच्चे का फोटो लिया जाता है और Aadhaar enrolment digitally पूरा कर दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में आपका आवेदन दर्ज हो जाता है। कुछ दिनों बाद Aadhaar कार्ड आपके पते पर पोस्ट द्वारा भेज दिया जाता है, और e-Aadhaar उपलब्ध हो जाता है।