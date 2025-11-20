Hindustan Hindi News
माता-पिता ध्यान दें! अब बिना लाइन में लगे FREE में बनवाएं बच्चों का Aadhaar, 2 डॉक्यूमेंट में होगा काम, सबसे आसान तरीका

माता-पिता के लिए खुशखबरी, अब बच्चों का Aadhaar कार्ड बिना लाइन में लगे और बिना एक भी रुपया खर्च किए फटाफट बन सकता है। बस बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और किसी एक माता-पिता का Aadhaar ले जाएं, और पोस्ट ऑफिस में मिनटों में काम पूरा करें। जानें सबसे आसान तरीका।

Himani GuptaThu, 20 Nov 2025 01:25 PM
Baal Aadhaar

Aadhaar आज हर नागरिक के पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल होता है, और अब बच्चों के लिए भी यह उतना ही जरूरी बन चुका है। स्कूल एडमिशन से लेकर सरकारी स्कीम्स का लाभ लेने तक, Aadhaar कार्ड की अहम भूमिका है। इस जरूरत को समझते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और पोस्ट ऑफिस ने बच्चों का Aadhaar बनवाने की प्रक्रिया को बेहद आसान, तेज और पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। जानें सबसे आसान तरीका:

सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से बनेगा Baal Aadhaar

अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों का Aadhaar मिनटों में बन सकता है, वह भी बिना किसी शुल्क के। आपको केवल बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, और माता-पिता में से किसी एक का Aadhaar लेकर पोस्ट ऑफिस जाना है। वहां बेसिक दस्तावेज वेरिफिकेशन और आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होते ही Aadhaar एन्ल्रोलमेंट पूरा हो जाता है।

बहुत आसन है प्रोसेस

इस सेवा की खास बात यह है कि यह पूरी तरह hassle-free है ना लंबी लाइन, ना ज्यादा कागज़ी प्रोसेस, और ना ही किसी अतिरिक्त चार्ज का झंझट। पोस्ट ऑफिस के अधिकारी खुद इस प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे, और जरूरत पड़ने पर आपके इलाके के पोस्टमैन या GDS से भी संपर्क किया जा सकता है। सरकार की यह सुविधा उन लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आई है जो बच्चों का Aadhaar बनवाने में मुश्किलों का सामना करते थे।

बच्चों का Aadhaar क्यों जरूरी है?

आज Aadhaar सिर्फ पहचान पत्र ही नहीं बल्कि हर सरकारी प्रक्रिया का आधार बन चुका है। स्कूल में दाखिला, सरकारी योजनाओं का लाभ, अस्पतालों में पहचान, राशन कार्ड लिंकिंग से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक हर जगह Aadhaar अनिवार्य होता जा रहा है। ऐसे में बच्चों का Aadhaar बनवाना भी परिवार के लिए जरूरी हो गया है। खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए समय पर Aadhaar बनवाने से आगे चलकर किसी भी जरूरी काम में परेशानी नहीं आती।

पोस्ट ऑफिस से Aadhaar बनवाने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

पहले माता-पिता को नजदीकी Post Office में जाना होगा। वहां Aadhaar enrolment center पर बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और पैरेंट का Aadhaar दिखाया जाता है। इसके बाद अधिकारी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं। यह सुरक्षा प्रक्रिया इसीलिए की जाती है ताकि गलत जानकारी या फर्जी Aadhaar बनने से रोका जा सके। फिर बच्चे का फोटो लिया जाता है और Aadhaar enrolment digitally पूरा कर दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में आपका आवेदन दर्ज हो जाता है। कुछ दिनों बाद Aadhaar कार्ड आपके पते पर पोस्ट द्वारा भेज दिया जाता है, और e-Aadhaar उपलब्ध हो जाता है।

सबसे बड़ी खासियत यह पूरी तरह Free

कई माता-पिता सोचते हैं कि Aadhaar बनवाने में शुल्क लगता है, लेकिन IPPB ने स्पष्ट किया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के Aadhaar enrolment पर कोई शुल्क नहीं है। मतलब न कोई फॉर्म फीस, न प्रोसेसिंग चार्ज पूरी प्रक्रिया 100% मुफ्त है।

Baal Aadhaar बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज़

बच्चों के Aadhaar के लिए सिर्फ दो दस्तावेज़ों की जरूरत होती है: बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate), माता-पिता में से किसी एक का Aadhaar, इसके अलावा अतिरिक्त दस्तावेज की मांग नहीं की जाती। चूंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अभी बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते, इसलिए माता-पिता का Aadhaar ही बच्चे की identity verification के लिए पर्याप्त होता है।

