काम की खबर! अब मोबाइल से पता करें कितना मिलेगा राशन और कहां से मिलेगा, एक क्लिक में मिलेगी सभी डिटेल्स

सरकार लगातार डिजिटल सेवाओं को आसान बनाने की कोशिश कर रही है ताकि आम लोगों को सरकारी सुविधाओं के लिए बार-बार ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी दिशा में अब UMANG App में एक नया और काम का फीचर जोड़ा गया है, जिसका नाम ‘Mera Ration’ है। इस फीचर की मदद से अब राशन कार्ड से जुड़ी कई जरूरी जानकारी मोबाइल फोन पर ही देखी जा सकती है।
यूजर्स अब घर बैठे राशन कार्ड की डिटेल, परिवार के सदस्यों की जानकारी और नजदीकी राशन दुकानों की जानकारी आसानी से चेक कर सकते हैं। पहले इन जानकारियों के लिए लोगों को राशन डीलर या सरकारी वेबसाइट पर जाना पड़ता था। लेकिन अब UMANG App में यह सुविधा मिलने से काम काफी आसान हो गया है। खास बात यह है कि इस फीचर से लोगों को सही जानकारी समय पर मिल सकेगी।
UMANG App एक सरकारी मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए यूजर्स को कई सरकारी सेवाएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं। इस ऐप में आधार, पेंशन, गैस, PF, बिजली बिल, पासपोर्ट और कई अन्य सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। अब इसमें ‘Mera Ration’ फीचर भी जोड़ दिया गया है जिससे राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी देखना आसान हो गया है।
‘Mera Ration’ से राशन कार्ड धारक अपने कार्ड से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। इस फीचर की मदद से राशन कार्ड का स्टेटस, परिवार के सदस्यों की डिटेल और राशन लेने से जुड़ी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप में नजदीकी राशन दुकान की जानकारी भी मिल जाती है।
Step 1: सबसे पहले अपने फोन में UMANG App डाउनलोड करें। यह ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अब ऐप को ओपन करें और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें।
लॉगिन करने के बाद ऐप के सर्च बार में “Mera Ration” लिखकर सर्च करें। अब ‘Mera Ration’ सर्विस को ओपन करें और अपना राशन कार्ड नंबर या जरूरी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर आपके राशन कार्ड की पूरी जानकारी दिखाई देने लगेगी।
UMANG App में ‘Mera Ration’ फीचर आने से आम लोगों को काफी फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को अब राशन कार्ड की जानकारी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे घर बैठे ही मोबाइल से पूरी जानकारी देख सकते हैं। इससे साफ-साफ पता रहेगा कि उन्हें कितना राशन मिलना चाहिए।