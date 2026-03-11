काम की खबर! अब मोबाइल से पता करें कितना मिलेगा राशन और कहां से मिलेगा, एक क्लिक में मिलेगी सभी डिटेल्स

कई काम हो जाएंगे इस फीचर की मदद से आसान

यूजर्स अब घर बैठे राशन कार्ड की डिटेल, परिवार के सदस्यों की जानकारी और नजदीकी राशन दुकानों की जानकारी आसानी से चेक कर सकते हैं। पहले इन जानकारियों के लिए लोगों को राशन डीलर या सरकारी वेबसाइट पर जाना पड़ता था। लेकिन अब UMANG App में यह सुविधा मिलने से काम काफी आसान हो गया है। खास बात यह है कि इस फीचर से लोगों को सही जानकारी समय पर मिल सकेगी।